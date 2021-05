José María (“MasterChef”): «“Mi abuela me dijo: ‘‘Eres muy bueno y de bueno eres tonto”»

José María Montero rompió a llorar, y 1.675.000 espectadores lloraron con él el pasado 20 de abril cuando el concursante más joven de la novena edición de «MasterChef» de TVE fue expulsado de las cocinas. La audiencia del talent culinario, al igual que los jueces, se había quedado prendado de este joven de 18 años de Badajoz, que durante las pruebas de admisión al programa producido por Shine Iberia había relatado una vida de penurias y sinsabores, pero de esfuerzo y tesón. Y esas fueron sus bazas para que el jurado decidiese darle una oportunidad.

José María contó entonces que se crió con su abuela Fina, porque, reconoció emocionado, que no conoce a su padre y su madre es toxicómana: «Mi madre es mi abuela porque es la que me ha dado la vida; yo a ella le debo el mundo entero». Este estudiante de restauración vive actualmente con compañeras de piso porque «ahora no vivo con mi abuela, ella tiene un principio de Alzheimer, entonces, claro, yo estoy estudiando en Badajoz y no la puedo cuidar». Ante el interés de los jueces, llegó incluso a confesar que una de sus hermanas, de nueve meses, falleció en un accidente de tráfico, así que su meta en el concurso estaba claro: «Vivo solo, voy tirando para adelante con mis estudios. Me pago yo mi piso, me pago yo todo y por eso quiero entrar a ’'MasterChef’' porque, aparte de que he sido siempre fan, he escuchado y he visto que te abre puertas».

Tras su expulsión, José María ha respondido a unas preguntas de LA RAZÓN sobre su paso por el programa, su familia y su futuro. «Pues bueno, como es evidente y todos hemos visto en la pantalla, el motivo fue que se me quedó el pollo crudo. Yo iba superbién y en los últimos 15 minutos se me quemó la salsa», nos cuenta sobre su «Pollo de corral marinado», y confiesa: «Me bloqueé completamente y ya no sabía qué estaba haciendo». «Es un plato inacabado» y «no se puede comer», fueron dos de las valoraciones que recibió. Eso de momento ha dejado sus opciones de ganar reducidas a conseguir triunfar en la tradicional repesca. Por eso no pierde la esperanza de ganar el concurso y «recibir el premio. Lo que más ilusión me hacía era el Máster en el Basque Culinary Center, me hubiera encantado. Los 100.000 euros los hubiera guardado para invertirlos en mi propio restaurante».

Le preguntamos a José María sobre su relación con sus compañeros y lo que piensa de una de las concursantes que está generando más comentarios por su forma de actuar, Ofeli, y le basta una sola palabra para describirla: «súper intensa». Sobre el juez que le ha marcado, no hay ninguna duda: «Jordi Cruz, a ver está claro. Además es mi favorito».Durante el programa hemos visto cómo el ex concursante usaba la música como medio de evasión y de celebración, como el baile que se marcó con Mario Vaquerizo. «Para mí la música lo es todo. Yo sin música no vivo», y asegura que «mis compañeras de piso me ponen de cansina y ’'to’'». Aclara que ante cualquiera defenderá su gusto por la música: «Me dicen: “Chacha, to el día con la música puesta”. ¡Pues sí! ¿Qué pasa?».

Ahora en su futuro está seguir cocinando y preparándose por si la oportunidad le permitiera volver al concurso, ya que nos explica que se tomó en serio el ofrecimiento de ayudarle en lo que pudieran por parte de sus compañeros y de los jueces: «Claro que me lo he tomado en serio. Yo estoy abierto a todo tipo de ayuda». José María tiene siempre presentes los consejos de su abuela, que «me ha dado muchos a lo largo de la vida, pero el que más me ha marcado y que me lo decía mucho de chico era: “José Mari, tú te tienes que dar cuenta de la gente, porque hay mucha mala gente en el mundo. Tú eres muy bueno y de bueno eres tonto, y de la gente mala hay que alejarse’'».