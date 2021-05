‘Mask Singer’: todas las pistas de las máscaras de la primera gala

‘Mask Singer’, el programa de entretenimiento de Antena 3 que revolucionó la televisión, vuelve cargado de novedades. La cadena promete “más espectáculo”, más famosos internacionales y una mecánica renovada y, sobre todo, más enmascarados. En su primera edición, el concurso promedió casi tres millones de espectadores y contó con 12 misteriosos enmascarados. Ahora serán 15 nuevas máscaras las que llenarán de intriga el prime time de los lunes.

En la segunda entrega, la competición se traslada también a los investigadores, que lucharán por los prismáticos dorados, un galardón que premia al investigador que más famosos adivine. Tras la mesa repiten los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y José Mota, mientras que la cara nueva de la edición será Paz Vega, quien se llevó la máscara dorada en la primera temporada.

En la primera gala, que se estrena este lunes a las 22:45 horas en Antena 3, será el turno de Cactus, Cocodrilo, Ángel, Erizo y Menina. La identidad real de uno de ellos será desvelada esta misma noche, ¿quién se esconderá bajo la máscara?

Antena 3 ha ido soltando pequeñas pistas sobre los famosos de la nueva edición en varios de los programas de Atresmedia, como ‘Espejo Público’, ‘Zapeando’ o ‘Aurser@s’. Aquí recopilamos todas las pistas de las máscaras de la primera gala.

Cactus

El cactus más rockero es el de ‘Mask Singer’. De él se sabe que es “fuerte, transmite paz y la gente le tiene cariño”. Podría haber sido un “lider mundial” y se le puede relacionar con los “abrazos en los mítines”. La segunda pista tiene relación con su indumentaria, un traje propio del rey del rock, Elvis Presley.

“¿Alguna vez habías visto un Cactus mover así la pelvis? Pues prepararos para flipar. Como buen Cactus, mi máscará está toda cubierta de pinchos, ¿será por eso que nadie quiere desearme suerte antes de salir a cantar?”.

© Roberto Garver

Cocodrilo

A este Cocodrilo le gusta mucho el brilli-brilli. Máscara, cadenas, chaqueta... todo de oro, ¿quién sera? El famoso que se esconde bajo su piel dice que al otro lado del charco le han pasado muchas cosas: “¡Hasta me han invitado a cenar en la Casa Blanca!”.

Su segunda pista tiene que ver con ese metal precioso que le rodea. “Me encanta el oro, soy un Cocodrilo de 24 quilates desde la cabeza hasta la última escama de mi cola”.

© Roberto Garver

Ángel

El Ángel de ‘Mask Singer’ promete ser “el blanco de todas las miradas”. La persona debajo de la increíble máscara blanca de cinco caras dice que ha realizado “grandes hazañas con mis piececitos, cuando podría haberlo hecho saltando de nube en nube”.

En el concurso podrá desplegar sus alas enormes y su “increíble talento”. “Este Ángel alado puede que tenga cinco caras, pero os aseguro que todas tienen un perfil divino. Si aún no os ha cegado mi belleza, que sepáis que podéis percibir el brillo de mi luz celestial en mis ojos y en mi falda”.

© Roberto Garver

Erizo

“No hay nadie en el mundo que no conozca mi gran arte milenario”. El famoso que se esconde bajo la “armadura única” del Erizo samurái tiene “una técnica de combate sin igual”, ¿tendrá algo que ver con su profesión?

En su segunda pista, el programa desvela que “un guerrero no es el que siempre gana, es el que siempre lucha. Y yo pienso ganar”. Su indumentaria es muy particular: coraza de cuero, guantes, casco y... “sandalias con calcetines”. “Puedo parecer duro y pinchudo, pero no dudéis en abrazarme: soy un erizo muy cariñoso”.

© Roberto Garver

Menina

Vamos al siglo XVII de la mano de Menina. Pero ojo, a pesar de su vestido clásico es “objeto de deseo de burgueses y nobles”. Bajo el faldón de el imponente traje de Menina se esconde una persona con una “esbelta figura”.

“Estoy acostumbrada a que haya una cola de gente esperando para verme en mi sala de exposición de ‘El Prado’ y espero que ocurra lo mismo en el plató. ¡Cómo disfruto teniendo público!”. Menina dice que va a mostrar sus “verdaderos colores y dominar el maravilloso y noble arte del disfraz” en ‘Mask Singer’.