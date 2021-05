¿Cúal es la multa por revelar el secreto de «Mask Singer»?

Anoche, Arturo Valls estuvo una vez más en El Hormiguero, donde en la ocasión anterior había ido hasta en pijama por «lo cómodo que me siento». Esta vez se presentó con una de las máscaras de «Mask Singer». El presentador de Ahora Caigo fue a presentar la segunda edición de «Mask Singer» donde recibe a los enmascarados. Además, desveló que esta segunda edición se estrenará el próximo lunes. Entre las nuevas más caras hay una menina, un huevo, un cactus, un flamenco o un cocodrilo.

Pablo Motos, las hormigas y Arturo también tuvieron tiempo para hablar del cambio físico del valenciano. «Estuve rodando una película sobre ciclismo y he decidido quedarme con el personaje», reconociendo que ha adoptado definitivamente muchos de los hábitos que le recomendaron durante la grabación del largometraje. Entre estas costumbres está el ayuno intermitente: «Coges el desayuno con unas ganas», reconocía Arturo.

Es de sobra conocido el secretismo que envuelve el desarrollo de «Mask Singer», el contenido de sus máscaras, las fechas de grabación, las sorpresas. Además de los investigadores, los concursantes, presentador, cámaras, producción y realización, el silencio del público juega un papel fundamental. La pregunta la noche llegó cuando las hormigas lanzaron a Arturo «¿cuál es la multa por desvelar el secreto?». Barrancas decidió lanzar al aire la cifra de 50.000€ a lo que el presentador respondió «creo que un poco más. La hormiga muy espabilada replicó «¿80.000?», lo que se ajustaba más a la idea que Arturo tenía en la cabeza, aunque disimulaba haciendo como si no conociese la cantidad.

El presentador de «Ahora Caigo» y de otros formatos tan exitosos como «Me resbala», tranquilizó diciendo que «al final mantener el secreto es mucho más fácil de lo que pensaba, sobre todo en esta segunda edición. La gente se ha dado cuenta de que si te dicen el secreto el programa pierde la gracia y todos quieren participar». De hecho, muchos espectadores han aprendido la lección y este año no consultarán Internet ni las redes sociales para no perder la magia del concurso y sentirse investigadores.

Arturo aclaró que aunque exista el mito de que una segunda vez ya no genera tanta ilusión como la primera, asegura que «con Mask Singuer eso no pasa, tengo ganas de ir a currar». Además, esta edición será más internacional que la anterior: «He tenido que desempolvar el inglés, que no lo tenía», reconoció riéndose el presentador. Reconoció que para los idiomas tiene algún truco que aprendió en sus comienzos en «Caiga Quien C.aiga»