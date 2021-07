“MasterChef” ya tiene finalistas tras expulsar a Ofelia

Cada vez está más cerca el momento de conocer al próximo ganador del talent culinario “MasterChef”. Este martes los concursantes que quedaban compitieron por asegurarse su paso a la final del concurso. Meri, Fran, María y Arnau lucharán la semana que viene para llevarse el premio. Ofelia fue la expulsada de esta semana tras competir con María, que triunfó con un plato de tomate bien emplatado.

La noche comenzó con una prueba en la que participó Martín Berasategui, fiel al programa, que explicó a los concursantes paso a paso la receta que tuvieron que conseguir replicar gracias al uso de cinco cajas de ingredientes. Las mejores valoraciones las consiguió Fran y Arnau, y las negativas para María, Meri y Ofelia.

En la prueba de exteriores en el Real Alcázar de Sevilla los concursantes tuvieron que elaborar un menú del chef Dani García con la temática de la Feria de fondo. Meri acabó convirtiéndose en la primera finalista del programa al conseguir el plato más difícil. La aspirante se deshizo en un mar de lágrimas mientras decía “no me lo creo”.

Llegada la prueba de eliminación, Fran decidió utilizar el pin de la inmunidad y pasar directamente a la final en una prueba donde se tenía que demostrar varias técnicas y la evolución de los aspirantes. De los tres restantes fue Arnau el que ofreció un plato “rico de textura” y con sabor, y consiguió clasificarse para la final, mientras que los jueces deliberaron sobre María y Ofelia, siendo esta última la eliminada dando paso libre a la de Albacete a reunirse en la final con el resto de compañeros.

Ofelia, una de las grandes favoritas tanto para ganar como para irse, porque ha sido capaz de unir en una sola persona amor y odio al mismo tiempo por parte de los espectadores, tuvo una emotiva despedida. “Yo creo que si me marcho me marcho tan llena, con tanto, que estoy súper feliz. Que no es un programa de televisión, que es pertenecer a una familia maravillosa”, dijo Ofelia justo antes de conocer el veredicto. “Nos ha encantado conocerte, sabemos que has disfrutado muchísimo de tu paso por MasterChef. Pero, ¿te quedarías con algo además del momento en el que viste a Jordi por primera vez en directo?”, le preguntó Pepe visiblemente emocionado. Ofelia quiso transmitirles que no quería momentos lacrimógenos y que quería irse feliz de allí. Sin embargo, la aspirante acabó muy emocionada recordando lo que supone para ella “haber pertenecido a la familia MasterChef “. “No es formar parte de la familia, yo sigo formando parte aunque tú no quieras. Yo solo tengo gratitud, pero no quiero llorar más. Estoy feliz, sois un equipo que os une una pasión y un cariño. A mí me daba un poco igual ganar, yo lo que no quería era que se terminase”, matizó.

Tras estas palabras Jordi Cruz la invitó a trabajar en el Abac, por considerar que eran las palabras “más bonitas” que se habían dicho sobre el concurso.