Polémica de Naím Darrechi sobre el sexo sin preservativo: “Tranquila que estoy operado para no tener hijos”

La polémica vuelve a manos del influencer y Tik Toker Naím Darrechi. Con acceso e influencia a más de 26 millones de seguidores y tan solo 19 años, el joven ha vertido unas declaraciones muy controvertidas sobre cómo engaña a las jóvenes con las que se acuesta diciéndoles que está operado para conseguir relaciones sexuales sin preservativo: “Les digo que soy estéril”.

Durante la conversación entre ambos influencers Mostopapi le preguntó a Naím por el uso del preservativo en las relaciones sexduales. “No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces nunca lo utilizo”, confesó Darrechi en el programa. También desveló que un día le dio por pensar que “es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así, tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema’”.

Además de hacer esa peligrosa afirmación, explicó que ha tenido la suerte de que “ha pasado nada” y comenzó a pensar “que tengo un problema”. Ante el asombro de Mostopapi que no entendía cómo ninguna de sus relaciones sexuales le había dicho nada cuando eyaculaba dentro, el tik toker narra que “Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril”. Mostopapi no sabe qué hacer con esa respuesta, mientras Naím insiste: “Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos.”

Las redes sociales han explotado con este intercambio de confesiones que han visto millones de jóvenes que siguen a ambos influencers. “¿PERO QUÉ MIERDA ES ESTO? Correrte dentro de una tía sin consentimiento es violación, y además el infraser que te entrevista se ríe cuando fardas de engañarlas diciendo que estás operado. ESCORIA”, le ha escrito una tuitera indignada.

Otros usuarios han apuntado a que lo comentado por Darrechi podría ser considerado delito. “La retirada unilateral del condón se encuadra en el delito de abuso sexual que sanciona al que “sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona”.

Otros apuntan a la práctica de retirar el condón, conocida como Stealthing, que ha sido cuestionada por la SAP de Sevilla, Sección CUarta, 375/2020, de 29 de octubre: El mes de febrero un juzgado de Sevilla condenó a un hombre a cuatro años de prisión por abuso sexual por no usar preservativo en una relación sin avisar, y seis meses por un delito de lesiones, ya que contagió a la mujer una enfermedad de transmisión sexual. Además, fue condenado a pagar 13.000 euros en concepto de indemnización a la víctima.

La fiscal Escarlata Gutiérrez explicó en un hilo el pasado febrero que ante “la falta de consentimiento, la AP entiende que la perjudicada había consentido exclusivamente una relación sexual que incluía penetración vaginal con preservativo, de manera que cuando el acusado realiza tal penetración ocultándole que no lo tiene puesto está atacando gravemente su libertad sexual y manteniendo un contacto sexual no consentido. El consentimiento para una determinada actividad sexual no puede extenderse unilateralmente por el otro actor a distintas practicas o relaciones, que dejarán de ser consentidas”.

Sin embargo, y en declaraciones recogidas por Playztrends de RTVE, la fiscal ha aclarado que el consentimiento es previo, cuando la pareja sexual ya ha sido informada de que no iba a ponerse el preservativo y a pesar de que se funda en un engaño, “no es constitutivo de delito”.