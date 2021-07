Dalma Maradona habla en televisión del velatorio de su padre: “Todo se desmadró”

Deportes

Lo sucedido durante el velatorio de Diego Armando Maradona el pasado noviembre de 2020 fue una auténtica locura con miles de personas queriendo despedirse del astro argentino. Pero lejos de las multitudes también sucedieron cosas que hasta ahora no se habían revelado. Dalma Maradona, una de las hijas del futbolista, que hasta ahora solo había hablado en su programa de radio, en redes sociales o en los tribunales, este lunes quiso compartir con el público del programa televisivo “Los ángeles de la mañana” todo lo que sucedió durante el 25 de noviembre del año pasado, pero dejando preguntas sin responder.

El presentador del espacio argentino, Ángel de Brito, lo primero que quiso saber cómo se había enterado Dalma de la muerte de su padre, pero la joven contestó tajante que “no lo voy a hablar”, porque como explicó, “es algo que todavía me duele un montón y no estoy preparada para hablarlo en televisión”. Esta es la única cuestión en la que no entró Dalma, que sí mantuvo una entrevista durante aproximadamente una hora.

Dalma también explicó enfadada que la gente siempre ha cuestionado la relación que mantenía con su padre y si habían mantenido el contacto los meses anteriores a su muerte. “Nunca nos interesó que la gente se enterara de si íbamos a verlo o no”, aclaró la joven que narró los intentos que hizo en varias ocasiones para acercarse a verle: “. Íbamos hasta la puerta y no podíamos entrar, y él nos llamaba y nos decía ‘¿Por qué no vinieron?’. Era de locos”. Según Dalma el acoso de los medios por sonsacarle si se llevaban bien o por ejemplo, “si conocía a mi hija” al final le resultaba “agotador”. En su propio nombre y en el de su hermana Gianina, quiso zanjar el asunto de sus diferencias con su padre: “Yo con él resolví lo que tenía que resolver”.

El velatorio

En relación a todo lo sucedido en el velatorio de su padre en la Casa Rosada, Dalma quiso dejar claro que la primera idea fue “hacer algo privado por nosotras, por él, por su familia; nos merecíamos tener la despedida. Pero sentíamos que estaba lo otro: a él le hubiera gustado tener una despedida masiva. No sabíamos si hacerlo privado o público: sabíamos que cualquier decisión iba a estar mal”. Pero, como ella misma afirma, “todo se desmadró” y la gente quería acercarse no sólo al féretro, si no a los familiares del futbolista: “Tiraron gases lacrimógenos adentro. Y tuvimos que tomar la decisión de terminarlo porque no estaba bien lo que estaba pasando. No era la forma. En ese momento dijimos: ‘No da para más, se tiene que terminar’”.

Incluso durante los preparativos, los comentarios y bulos sobre el final del cuerpo del jugador sobrevolaron su círculo cercano: “Fue horrible tener que escuchar pavadas, como que había pedido que lo embalsamaran”. Es cierto, sigue explicando que con él todavía vivo, “nunca hablamos de su muerte. Sí nos había manifestado hace mucho tiempo que si alguna vez le pasaba algo, él quería estar con sus padres. Eso sí o sí dijimos que se tenía que cumplir”.

Uno de los momentos más conflictivos fue cuando no quiso saludarse con Cristina Kirchner durante el velatorio, que sí se fundió con Claudia Villafañe. “Fue confuso”, reconoció en el programa, pero añadió que “primero la saluda a mi mamá y cuando nos viene a saludar a nosotras, nos dice: ‘No nos abracemos por esto de la COVID’, y nosotras dijimos: ‘No, obvio’”. Sobre que la última pareja de su padre, Rocío Oliva, no pudo entrar a despedirse, Dalma negó categoricamente que fuese una decisión de su madre: “Prefiero dejarlo ahí. Como siempre vamos a tener la culpa nosotras, da igual lo que diga”.

La herencia

Sobre la herencia millonaria de Maradona, Dalma aseguró que “ninguno cobró nada” y eso que había muchas deudas sobre todo en Dubai, porque “hace mucho tiempo que la gente que le organizaba las cosas a mi papá no estaba pagando. Es plata que nos tenemos que hacer cargo nosotros. No se cobró nada de esos millones de los que hablan”.