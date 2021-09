El porqué de la nueva perilla de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano siempre está de actualidad. Ya sea por las recetas de su programa diario en Antena 3, sus entrevistas en “El Hormiguero”, o sus chistes y monólogos sobre la política actual. En una reciente entrevista con LA RAZÓN por la concesión del Premio Nacional de Televisión, el chef vasco valoró sus apariciones en películas por un interés momentáneo. Y de ahí parte del interés que ha suscitado la longitud de su perilla, que también tiene explicación.

“Las exigencias del guión”, fue lo primero que dijo Arguiñano referente al aspecto más poblado de su perilla. Resulta que al cocinero más televisivo le han vuelto a fichar para el cine: “Van a empezar a roda una película y el título va a ser “Irati””. Con todo y con eso no acababa de dar la respuesta a su cambio de aspecto. “Es del siglo octavo, así que hace 1.200 años y la gente tiene un aspecto de hace 1.200 años”, continuó.

Confesó así que para su papel en esta cinta va a “procurar tener ese aspecto. No soy actor, tengo una pequeña intervención”, asegura. Tirando del hilo el propio cocinero fue dando más detalles del proyecto: ““Pero como estaré, probablemente, en el consejo de ancianos por razones obvias... me tengo que dejar la barba, me pondrán la peluca correspondiente y todas esas cosas”.

También se sabe que el director de “Irati” es Paul Urkijo y la trama sigue a un grupo de guerreros cristianos y musulmanes que intentan recuperar un tesoro que perdió Carlomagno en Roncesvalles durante la batalla. Serán guiados por una enigmática joven de la zona, Irati, que los sumergirá en “un extraño y ancestral mundo mitológico” donde “todo lo que tiene nombre existe”. “Curioso, pero va a ser un peliculón, el título ‘Irati’ y el director Paul Urkijo. Vais a ver qué peliculón», ha afirmado Arguiñano