La ficción que intenta superar a la realidad

Colombia y Galicia comparten la imborrable mancha del narcotráfico, una realidad de la que la ficción no ha podido dejar de hacerse eco con producciones como «Narcos» o «Fariña». Cuando parecía que el boom de estos personajes y delincuentes estaba ya superado un gallego de unos treinta años realizaba la «odisea» de cruzar el Atlántico en un semisumergible. Una «hazaña» para cualquier navegante y más sabiendo que transportaba tres toneladas de carga. La discreción de la travesía tomó sentido al descubrirse que la carga transportada era cocaína.

A pesar de todos los cargos que se le imputan al líder gallego de la trama como a sus cómplices brasileños, «Amazon Prime Video» se ha aventurado a ser el primero en contar su historia. Nos trasladamos al set en las costas gallegas donde se ha rodado «Operación Marea Negra». «No queríamos hacer una serie de un delincuente al uso, sino profundizar en los motivos que llevaron a este gallego sin muchos recursos a arriesgar toda su vida», cuenta la productora. Tanto en el elenco de actores como desde la producción se respira un gran respeto hacia el protagonista del suceso de 2019, casi hasta con un punto de admiración. La serie no va a hacer juicios, la historia habla por sí sola. «Pero no quiere decir que convirtamos al autor de los hechos en un héroe. A veces menospreciamos la inteligencia de la audiencia para interpretar lo que es correcto y lo que no sin tener que subrayarlo. Contar una historia no es hacer apología», se desmarca así la productora de las críticas que han recibido otras series sobre narcotráfico.

Esta coproducción entre España y Portugal consiste en una miniserie de cuatro entregas, de 50 minutos cada una. Lejos de tratarse de un documental o una trama autobiográfica, desde Ficción Producciones aseguran que esta versión es ficcionada, y aunque se intenta respetar el curso de la historia, no es una adaptación literal de lo ocurrido. La interpretación de Nando, el protagonista, corre a cargo de Álex González, que años después de «Alacrán enamorado», película que le dio la fama, vuelve a ponerse en la piel de un boxeador amateur. Nerea Barros, Carles Francino, Luis Zahera o David Trejos dan vida al resto de personajes de esta miniserie.

El rodaje, dirigido por Daniel Calparsoro («Hasta el cielo», «Cien años de perdón» o «El silencio de la ciudad blanca») tiene detalles que rozan la superproducción, con tiros de cámara innovadores, tecnología poco accesible y un reparto de primer nivel, además de ubicaciones totalmente privilegiadas. Pero por si esto fuera poco, para esta miniserie se ha construido una réplica de ese narcosubmarino que hizo historia al ser el primero detectado en costas gallegas. El rodaje en ese habitáculo claustrofóbico ha sido extremo, tres actores y el equipo de grabación compartiendo espacio y oxígeno en unos pocos metros. Aunque solo se trate de una recreación y no de una travesía de varios días, el equipo ha podido sentir parte de la experiencia y la brutalidad que vivieron los tres verdaderos protagonistas del suceso.

«Lo que me llamó la atención de la historia fue el periplo del submarino, en cuanto lo leí en la prensa vi el gran potencial que tenía como historia, me recordó a las grandes aventuras del siglo XX como el viaje del Kon-Tiki», reconoce Calparsoro. «Me parece que en una era con tantos medios tecnológicos es un milagro que haya ocurrido esta hazaña de la navegación». El afamado director es muy reconocido en el mundillo por el supuesto ritmo frenético al que rueda. «Con él todo va como un tiro, no paramos», cuentan desde el equipo de rodaje, acabando así con el imborrable mito de los rodajes interminables y las repeticiones compulsivas de tomas y tomas. Él simplemente se define como práctico. «Solo me dedico a hacer el trabajo de cualquier otro director, contar la historia como quiero y adaptarme a los plazos». La apabullante sencillez de lo inaudito.