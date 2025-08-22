'No somos nadie’ rescata a Marta Riesco tras la cancelación de 'La familia de la tele'

Tras la cancelación de 'La familia de la tele' el pasado mes de junio, María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros y compañía encontraron un nuevo lugar de la mano de canal Quickie y Ten, que les dio cobijo en "el pisito" con 'Ni que fuéramos tentáculos'. Sin embargo, una de las colaboradoras del formato fallido de RTVE, que resultó ser un gran descubrimiento, se quedó sin trabajo.

La periodista Marta Riesco estaba contratada por La Osa Producciones en calidad de obra y servicio, por lo que el final del programa llevó a la rescisión del contrato y un futuro laboral incierto. "Voy a luchar por volver a trabajar en televisión. He actualizado mi currículum y he escrito a gente del mundo de la televisión, no quiero que se olviden de mí y que sepan que estoy buscando trabajo", expresaba hace unos meses en sus redes sociales".

Y dicho y hecho, con el anuncio de 'No somos nadie' y su inminente estreno, el próximo 1 de septiembre, el canal de streaming en directo ha anunciado en sus redes sociales el "fichajazo" de Riesco como una de las nuevas colaboradoras del programa producido por La Osa.

El programa estará liderado por María Patiño de lunes a jueves, mientras que los viernes tomará las riendas Carlota Corredera. Asimismo, contará con Belén Esteban y Kiko Matamoros, "listo para repartir opiniones y secretos", y otros colaboradores como Alberto Guzmán y Anna Gurguí.

Grandes ausencias

Canal Quickie continúa desvelando en sus redes sociales nuevos detalles de 'No somos nadie', que en su primera temporada contará con "novedades, secciones inéditas, nuevas caras y contenidos explosivos".

Sin embargo, lo más comentado hasta ahora ha sido la falta de algunos de los rostros más conocidos de este tipo de formatos como Lydia Lozano y Chelo García-Cortés, que habrían rechazado unirse al proyecto y podrían vincularse a otras cadenas.