Informativos: Inmediatez y rigor en las ondas

Periodismo útil, creíble, valiente y cercano. Los servicios informativos de Onda Cero han sabido preservar la esencia de los valores con los que saltaba a las ondas el 26 de noviembre de 1990 de la mano de Ángela Bodega. Esa actividad frenética e ilusionada responsabilidad del primer día y el mensaje serio, plural y riguroso con el que Luis de Benito arrancaba su primer «Si así os parece» siguen muy presentes en la redacción de Informativos 30 años después. La credibilidad, pluralidad y cercanía son las virtudes que han permitido a Onda Cero seguir creciendo día a día y llegar a los dos millones de oyentes, en un mundo en el que la tecnología y la inmediatez han llegado para quedarse, y en el que la rigurosidad y el análisis son cada vez más necesarias. La única fórmula que existe contra los bulos, las «fake» news y la irrupción de los medios digitales es el periodismo útil, creíble, valiente y cercano.

El responsable de mantener estas señas de identidad es Julián Cabrera, director de los Servicios Informativos, para el que la clave del éxito de Onda Cero es que «ha conseguido mantener la esencia de unos Servicios Informativos comprometidos con la máxima de la vigilancia y la crítica constructiva hacia el poder, sea cual sea y con independencia de su color político». Pero sin perder de vista la razón de ser de la radio: «La inmediatez acompañada del rigor sigue siendo en los Informativos de Onda Cero su principal razón de ser, máxime en una época en la que la radio ya sí tiene claros competidores en el mundo de la prensa digital a la hora de ofrecer las noticias con la mayor rapidez posible».

Los informativos son "el cerebro de la bestia" FOTO: Jesús G. Feria La Razón

Pero además de acompañar e informar, la radio debe ser fuente de conocimiento, debate y reflexión. En este sentido, Cabrera deja claro que «los Informativos de Onda Cero siguen manteniendo su filosofía de llevar al oyente todas las noticias allá donde se produzcan, con todos los datos y con la intención de que sea el el oyente el que se forme su propia opinión. Se pretende informar a la gente, pero no decirle como tiene que pensar».

«En un medio de comunicación como es una cadena de radio, los Servicios Informativos son “el cerebro de la bestia”, ese departamento siempre en tensión durante las 24 horas de todos los días del año que se convierte en auténtica columna vertebral de los contenidos de actualidad en toda la programación. Si algo ocurre, los Informativos de Onda Cero son la red que garantiza la seguridad del trapecista que es el comunicador de turno en cualquier franja horaria», añade Cabrera.

Los equipos de producción y edición están en contacto permanente con las secciones para preparar los distintos programas FOTO: Jes√∫s G. Feria La Razón

Una máquina bien engrasada

La radio, como la información, no duerme. Los seis periodistas todoterreno del turno de noche junto al productor de noche, David Gabás, son los encargados de «cocinar» los contenidos para Carlos Alsina y su «Más de uno» y de comenzar a esbozar los temas que pueden vertebrar los informativos del resto de la jornada. Con toda la actualidad en plena ebullición, Cabrera se reúne después del informativo de las 10.00 horas, con la subdirectora Esther Turu y los responsables de Nacional (Juan de Dios Colmenero), Sociedad (Paco Paniagua), Economía (Ignacio Rodríguez Burgos), Internacional (Asun Salvador) y la coordinadora de la red de emisoras Cristina Rovirosa. para repasar los temas, las previsiones, los protagonistas que pueden estar «a tiro» y el enfoque y repercusiones de lo que está ocurriendo.

Mientras tanto, fuera, productores, editores y secciones viven con la tensión de preparar el siguiente informativo: conseguir contactar con los protagonistas de la noticia, expertos etc... y de nutrir de contenidos al «Noticias Mediodía» de Elena Gijón, «La Brújula» de Juan Ramón Lucas. Esther Turu vive con naturalidad el ritmo frenético y explica que «la comunicación entre todos es constante: temas, orientación, edición, pauta, guión, cortes de ruedas de prensa... Todo con la intención de hacer crecer las noticias». Y de generarlas, porque las entrevistas de programas como «Mas de Uno» acaban marcando la actualidad y protagonizando el informativo «Noticias Mediodía». Y esto es un logro del equipo de producción, que debe trabajar con antelación sobre lo que será noticia a la hora de elegir a un protagonista, y que en muchos casos servirá para vertebrar todos los informativos de la jornada.

El responsable de mantener las señas de identidad es Julián Cabrera, director de los Servicios Informativos FOTO: Jesús G. Feria La Razón

Pero la rueda no para porque después del «Informativo de Mediodía» se vuelve a empezar. Con todo en marcha, Juan Ramón Lucas y los responsables de la secciones se reúnen a las 16.30 horas, un encuentro ágil para repasar las entrevistas de la tarde, los temas del tiempo de tertulia de «La Brújula» y el material que podrá estar disponible para los informativos de madrugada y la llegada de Carlos Alsina a primera hora del día siguiente. El equipo de fin de semana se incorpora los viernes por la mañana para preparar los matinales de sábado y domingo, mediodías y boletines, días en los que la información no desaparece, pero deja su hueco al fútbol, siempre que la actualidad lo permita. Y es que la esencia del periodismo no sabe de fechas ni de calendarios y en Onda Cero esto se percibe en cada esquina, en cada mesa y en cada despacho desde que Luis de Benito dijo hace 30 años: «Queremos informarles, pero también divertirles y acompañarles».