Aitana desvela por qué no sale a la luz la “atrevida” canción que tiene con C Tangana

La cantante Aitana fue a El Hormiguero 3.0 de Antena 3 para comenzar la semana. Un año muy especial para la que fuera concursante de Operación Triunfo por el éxito de su gira 11 Razones, que le ha hecho conseguir un Ondas y un MTV europeo, entre otros reconocimientos.

Una gira que contra todo pronóstico: “Me he hecho toda en furgoneta porque me da miedo viajar en avión”, señaló la artista. Pero no un miedo habitual, sino muy determinante, “Si no me queda otro remedio, lo cojo, si no voy en coche, en tren...”, comentó.

“Cuando tengo un vuelo, me pongo mala una semana antes porque no me gusta volar, y cuando tengo que hacerlo y entro en el avión, siempre saludo a la azafata y le pregunto que si va a haber turbulencias para que me lo diga y si es así me bajo”, admitió.

De hecho, este temor le ha hecho hacer amigos: un piloto. «Salió de la cabina y se llama Luis. Hasta me dio su teléfono y me dijo que le llamara si tenía algún problema. Y lo vuelco loco al pobre. Le pregunto a ver cómo van a estar las rutas y ya me se hasta los diferentes tipos de turbulencias que hay», contó con todo tipo de detalle.

Canción con CTangana

Aitana contó en el programa de Pablo Motos que tiene grabada una canción con C. Tangana desde hace tiempo, pero nunca ha salido a la luz esta colaboración. «Le admiro muchísimo, pero es cierto que ese tema, que tenemos desde hace dos años o más, no encaja en el rollo musical que tenemos. Salió una canción que tenía una letra demasiado atrevida», contó la cantante, que sí adelantó dúo con Nicky Nicole. «Se llama ‘Formentera’ y saldrá el mes que viene», avanzó.