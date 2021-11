Histórica final de MasterChef, «Nos llevamos muy bien, hemos defraudado a la audiencia»

Hacían historia. Hasta a los propios protagonistas les costó encajar el momento. No había ocurrido nunca, no solo en las anteriores ediciones de «MasterChef Celebrity», tampoco en otras. Nunca jamás el ganador se había repartido entre dos aspirantes. Esta vez Miki Nadal y Juanma Castaño se hicieron con la final. Mitad y mitad, pleno de alegría. «Cuando escuché Juanma, que me lo esperaba, me preparé para aplaudir y antes de retirarme ya escuché Miki y entonces abrí los brazos, me fui para Juanma y nos llevamos la alegría que es compartirlo», relata Miki Nadal.

«Al principio, metido en ese carrusel de emociones no entendía, ¿Juanma y Miki? ¿Los dos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipo de prueba es esta? Ya cuando vi los fuegos artificiales detrás, Bustamante subido en la cocina, Yotuel con los brazos abiertos... Entonces ya sí sentí una alegría tremenda. Ninguno de los dos merecía salir derrotado de esa final», cuenta el periodista deportivo.

¿Qué hago aquí?

Admite este que le costó adaptarse al ritmo del programa: «Era un pez fuera del agua, pensaba quién habrá fallado para que me tengan que llamar a mí. No daba el perfil y en los primeros programas se nota, no cojo el ritmo. A la mínima cantaban, bailaban y pensaba si es muy pronto, pero a partir del tercer o cuarto disfruté muchísimo». «Ha dado clases de humor a los que nos dedicamos al humor y de entretenimiento a los que se dedican a ello», apunta Nadal.

Así acaba la edición 2021 de este programa: «No me llevo nada malo, me voy de MasterChef sin haber discutido con nadie, salgo contento», dice Castaño. «Da pena que se acabe el programa porque además de aprender mucho recibes apoyo de la gente de la calle y ese calor es muy gustoso, y eso se diluye en un par de meses», dice el humorista.

Nivel top de estrés entre fogones

Eso sí el periodista deportivo reconoce que nunca en su vida ha sentido más estrés: «En mi carrera profesional he hecho eurocopas, mundiales, el Tour de Francia, todo tipo de eventos deportivos y en lugares donde la hora nos perjudicaba mucho y fue duro, pero nada que ver con el cansancio de MasterChef. Era todo el día desde las nueve de la mañana hasta las siete y luego a la radio. Me acostaba a la una y media y a las nueve otra vez... Agotador. Me sacaron de mi zona de confort».

«Muchas cosas son la primera vez que las haces y te sientes perdido y eso hace que sientas estrés», dice Nadal, que no dudó en hablar de la polémica Verónica Forqué. «A mí me dio la vida. Desde el segundo programa me di cuenta de cómo era y me dediqué a disfrutarla. Estaba esperando que me tocara en su equipo y si no vigilando lo que hacía en el otro. Era muy chivato», recuerda Nadal.

«Forqué es una tía fantástica. Es verdad que se pone tensa cocinando en exteriores, pero es buena compañera», apunta Castaño.

«El ambiente era muy bueno y se notaba en los autobuses. Nos hemos llevado muy bien. En ese sentido, hemos defraudado a la audiencia», dice Castaño entre risas. De ahí que estén « deseando reencontrarnos. Tengo ganas de irme a Sevilla a tomar algo con Carmina o montar una fiesta cuando sea», añade Nadal.

“Sí, chef”, cura de humildad

«Mi gran aprendizaje ha sido la cura de humildad de tener que escuchar el veredicto y decir ´Sí, chef´, sin protestar», admite el periodista. Dos ganadores que comenzaron con un nivel bajo entre fogones: «El mío era de supervivencia. De alguien que vive solo y comía variado, pero sin elaboración. Con la pandemia cogí afición a hacer alguna receta y me aficioné, pero poco», dice Juanma. «De 0 a 10 estábamos todos en un 0,5. Ahora, después de mucho practicar, creo que llegamos al 4», remarca Nadal.