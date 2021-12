Un corresponsal de RTVE prueba un billete de transporte hecho con cannabis en plena conexión

En pleno bombardeo de información comercial por la campaña navideña de la empresa de transporte público alemán ha querido tener una curiosa iniciativa con sus ciudadanos. Así lo ha querido contar el corresponsal de TVE en Berlín Miguel ángel García.

El enviado ha construido una pieza que parecía normal con una introducción, distintos testimonios de ciudadanos locales y citando fuentes oficiales. Las imágenes sobre las estaciones de metro de la ciudad de Berlín se sucedían, mientras también se emitían imágenes de la campaña que ha emitido el Gobierno para mostrar su iniciativa.

El anuncio consiste en ilustrar que no todos los ciudadanos disfrutan por igual de estas Fiestas y que hay a quien le genera mucho estrés las compras, las colas y las celebraciones multitudinarias. Por ello, y para evitar mayores sufrimientos, han sacado un billete especial para estas fechas que es comestible y que lleva impregnado unas gotas de aceite de cáñamo (cannabis).

Pero además de facilitar toda esta información sobre el billete, que solo cuesta 8 euros al día, también lo ha querido probar en plena conexión. El corresponsal ha asegurado que la apariencia no es muy apetecible, como cualquier oblea y que la textura en la boca no es muy agradable. Sin embargo, aún no ha podido desvelar si cumple la función relajante que la institución promete a sus viajeros.