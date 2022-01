Javier Rey: «No creo que sea el actor del momento, porque llevan diciéndomelo durante años»

«El Nudo» fue la primera de las sensaciones de Atresplayer, su primera producción original a la que siguieron series como «Veneno», «Alba» o «Cardo». Otra de ellas, «Mentiras», después de consolidarse como uno de los éxitos de la plataforma, debuta hoy en abierto en Antena 3. Han pasado ya muchos meses de aquel rodaje y para los actores protagonistas supuso un paso importante en su carrera. Javier Rey es ya una referencia de nuestra ficción, mientras que Ángela Cremonte se ha embarcado en varios proyectos, no solo actorales sino también literarios.

La actriz de ascendencia argentina publicaba hace unos meses su primera novela, «Todos mienten a la noche», en la que narra vidas femeninas marcadas por la emigración. Además, próximamente estrena «Feria, la luz más oscura», de Netflix. La propia Ángela reconoce que su faceta de escritora también le aporta recursos a la hora de actuar y que su personaje en «Mentiras» y en su novela encuentran puntos comunes. «Huyo de los personajes tópicos, me fascinan los auténticos y ahondar en su pasado», asegura Ángela. Entre sus proyectos de futuro, escribir su propia serie: «Me encantaría».

La serie va de una mujer que en una primera cita con un hombre de su entorno acaba siendo víctima de una violación. «Sin embargo, la serie no otorga papeles de buenos y malos, sino que deja al espectador que emita sus propios juicios sobre los personajes, para que ellos también puedan investigar», apunta Javier Rey. Aunque ahora esté algo más inmerso en el cine, Javier siempre ha sido actor de grandes series, como «Fariña» o «Velvet». Entre todos sus personajes, asegura que lo que tienen en común es su profundo mundo interior. «Me gusta que sean complejos y que tengan varias vueltas, como el que interpreto en Mentiras». Otra de las obsesiones de Javier a la hora de apostar por un papel es que no se parezca a nada que haya hecho anteriormente. «Cada vez lo tengo más difícil, porque afortunadamente cada vez trabajo más. Pero sigo intentando que mi carrera sea lo más diversa posible, odio sentir que me estoy repitiendo.

Aunque «Mentiras» le supuso un gran reto por la multitud de caras del personaje, el mayor desafío de su carrera le ha llegado hace muy poco, con la película «La Cima», que se estrenará este año. En este largometraje interpreta a un escalador de ochomiles. «Ha sido el rodaje más duro, pero de los más enriquecedores también. Te alejas tanto de tu realidad cotidiana que acabas sacando recursos que no sabías ni que tenías».

Durante sus entrevistas, Javier Rey da la sensación de huir de la imagen que de él se proyecta en los medios. Su gran trayectoria profesional para él no se debe a un «boom» puntual ni se considera un actor de cine, como normalmente se le identifica en la prensa especializada: «Pues puede ser. Ya no me creo lo de que soy el actor del momento, porque ya llevan varios años diciéndomelo. Pero tampoco pretendo huir todo el rato de las etiquetas, ese no es mi trabajo. Me he vuelto bastante paranoico a la hora de proteger mi intimidad, pero eso es todo». Además, el actor gallego asegura que estos trabajos no responden a una búsqueda de reconocimiento y que los premios no le preocupan.

«Mentiras» está producida por Atresmedia TV en colaboración con Buendia Estudios. Montse García, Curro Novallas y Sonia Martínez son los productores ejecutivos de esta ficción.