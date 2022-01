Tensión entre Netflix y el rapero estadounidense Kanye West por su documental: “abrid la sala de edición”

‘Jeen Yuhs: A Kanye Trilogy’, es el título del documental del rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como Ye en el que trabaja la plataforma de Netflix.

El estreno está previsto en cines el próximo 10 de febrero y el día 16 lo hará en la plataforma. Sin embargo, West no parece estar muy contento. Así lo ha hecho saber en una publicación de su perfil social de Instagram: “Voy a decir esto amablemente por última vez. Debo tener acceso a la edición final y poder aprobar este documental antes de que se publique en Netflix. Abrid la sala de edición para que pueda hacerme cargo de mi propia imagen. Gracias de antemano”, advertía mostrando su malestar.

Declaraciones que ha tenido respuesta en el medio Variety por parte del director del documental: “Le dije: ‘Amigo, tienes que confiar en mí’. Y lo hizo, al 100%”, aseguró Simmons. “No se trata de hacer que Kanye sea simpático o no. Las imágenes no mienten. Lo que hace especial al documental es que no es algo definitivo, es su viaje a través de mis ojos”, relataba.

El documental «Jeen-Yuhs» lleva más de dos décadas gestándose y ha sido dirigido por Clarence «Coodie» Simmons y Chike Ozah (alias Coodie & Chike). Contará con imágenes de archivo inéditas de Ye.

El gigante de Netflix ha pagado 30 millones de dólares por el documental de la estrella norteamericana y cuenta con tres partes. Las grabaciones se han llevado a cabo durante los últimos 20 años de carrera profesional del rapero estadounidense, así hacerse conocido de manera mundial.