¿Qué series y películas ver, hoy domingo 23 de enero?

Historia mágica

JONATHAN STRANGE Y EL SEÑOR NORRELL

Reino Unido, 2015. FANTASÍA HISTÓRICA. 60 minutos. (7 episodios).

Sin duda, una de las mejores series británicas de los últimos años. Adaptación de la popular novela del mismo título de Susanna Clarke, dirigida por Toby Haynes, habitual de “Dr. Who”, “Sherlock” o “Black Mirror”, sobre las aventuras del aspirante a mago Jonathan Strange y el veterano en las mismas lides Mr. Norrell, en el marco de una Europa alternativa en plenas guerras napoleónicas. Aclamada por los fans y hasta por George R. R. Martin. FILMIN .

Locademia de medicina

SCRUBS

Estados Unidos, 2001-2010, COMEDIA DRAMÁTICA, 23 minutos (9 temporadas, 182 episodios).

El brillante Bill Lawrence fue el creador de esta peculiar e influyente mezcla de comedia y drama médico, entre la parodia y el surrealismo. Las locas historias de la escuela hospital Sagrado Corazón y su desquiciado personal, encabezado por el doctor Dorian. Una arriesgada operación que se saldó con éxito e influiría en series posteriores como “Brooklyn Nine-Nine”. DISNEY+.

Alguien entró en el nido del cuco

LA INNEGABLE VERDAD

Estados Unidos, 2020, DRAMA, 58-80 minutos (6 episodios).

Mark Ruffalo se duplica para protagonizar esta excelente adaptación de la novela “I Know This Much Is True” de Wally Lamb, sobre la lucha de un hermano por sacar a su mellizo esquizofrénico de una institución mental. HBO Max.

Dark City

GOTHAM

Estados Unidos, 2014-2019, SUPERHÉROES, CRIMEN, 42-49 minutos. (5 temporadas, 100 episodios).

Bruno Heller y Danny Cannon convierten esta elaborada precuela a la mitología de Batman en una estupenda serie neonoir de crimen y misterio, con fantástica galería de villanos y el comisario Gordon como auténtico héroe del show. NETFLIX.

Agatha Christie reloaded

INOCENCIA TRÁGICA

Reino Unido, 2018, MISTERIO, 57 minutos. (3 episodios).

Tenemos debilidad por los misterios de doña Agatha… Incluso cuando son adaptados tomándose tantas libertades como aquí. De hecho, aunque hayas leído la novela o visto anteriores adaptaciones, no sabrás quién es el asesino hasta el final. #0.

PELÍCULAS

TORMENTA BLANCA

PARAMOUNT. 12:50

Estados Unidos, Reino Unido, 1996. Ridley Scott dirige esta emotiva historia de aventuras juveniles en alta mar, basada en hechos reales. Algo así como “el club de los marineros muertos”, con Jeff Bridges como viejo lobo marino.

DRÁCULA

TCM. 17:06

Reino Unido, 1979. Romántica revisión del clásico de Stoker, con aires de melodrama victoriano, heroína empoderada y vampiro seductor a cargo de Frank Langella. La película que Coppola recomendó ver a sus actores.

LA SOMBRA

NEOX. 20:00

Estados Unidos, 1994. Estupenda y fiel versión del justiciero pulp por excelencia. ¿Quién sabe el mal que acecha en el corazón de los hombres? ¡La Sombra lo sabe! No se fíen de las críticas.

BLADE

LA SEXTA. 22:00

Estados Unidos, 1998. El británico Stephen Norrington dirige con energía esta primera entrega del caza-vampiros semihumano de la Marvel, encarnado por Wesley Snipes. Acción sangrienta, horror y aventura de primera y con colmillos.