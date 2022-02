«Raised by wolves», androides con piel de cordero

Zendaya se ha convertido en una de las tendencias del momento. HBO Max confirmaba la renovación de «Euphoria» por su tercera temporada después de que la actriz haya ayudado a batir el récord de la plataforma con el episodio más visto de su historia. De hecho, muchos de los seguidores de la serie ya piden el segundo premio Emmy para la protagonista de «Euphoria».

Pero no conformes con este fenómeno, HBO ha estrenado en estas mismas fechas los dos primeros capítulos de la segunda temporada de una de las obras maestras recientes de la ciencia ficción. Como era de esperar, el ambicioso proyecto de Ridley Scott «Raised by wolves» sigue avanzando a largo plazo. Este complejo universo sigue narrando el destino de estos particulares androides y diversas especies como los mitraicos. Así, entran en juego factores como el racismo o el comunismo. De hecho, esta serie podría entenderse como una utopía, a lo «Un mundo feliz», pero en este caso sobre el comunismo, la convivencia entre distintas especies o la inteligencia artificial. Precisamente, el primer capítulo, ya disponible, recibe el nombre de «The Collective». La escenografía es más que particular, con escenarios que parecen propios de un tablero de cualquier juego de mesa y algunos toques medievales o primitivos. Futurismo nostálgico.

Así Ridley Scott sigue sin renunciar a su esencia, recordando en ocasiones al futurismo de «Blade Runner» y efectos visuales de la saga «Alien». Además, la narrativa, al igual que en la primera temporada mezcla varias historias simultáneas, cambiando de escenarios constantemente.

En esta ambientación apocalíptica, los androides cumplen con algunos estereotipos comunes, como dirigirse a sus «progenitores» con la frialdad que produce el término «madre» o «padre». Pero por encima de todos ellos sigue gobernando ese ente superior a quien conocen como «La Confianza». En esta fuerza superior delegan hasta la educación y la protección de los más pequeños de la comunidad como las decisiones más cotidianas. Entre las capacidades de estos androides destaca la virtud de poder borrar recuerdos. Quién pudiera.

Más allá de la imprescindible mano de Scott, la firma como creador recae desde la primera temporada en el escritor Aaron Guzikowski, quien recibiría el respeto de la industria con su participación en la película «Prisioneros». Sin ser una de las grandes obras maestras que todos tendríamos como referencia, es posiblemente la mejor película de dos actores de Hollywood consagrados como Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman. No es casualidad. Aaron también es el creador de la serie «Man in the high castle».

En la segunda temporada de «Raised by Wolves», la pareja androide Madre (Amanda Collin) y Padre (Abubakar Salim), junto con su prole de seis hijos humanos, se unen a una colonia atea recién formada en la misteriosa zona tropical de Kepler 22 b. Pero navegar por esta extraña nueva sociedad es solo el comienzo de sus problemas, ya que el «hijo natural» de la madre amenaza con llevar a la extinción lo poco que queda de la raza humana.

Aunque podría haber hecho uso de su codiciada agenda Ridley Scott ha vuelto a prescindir de actores de gran cartel y al reparto ya mencionado se une de nuevo una larguísima nómina de actores. Entre ellos destacan Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong o Peter Christoffersen.