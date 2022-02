Descubre el tráiler de la Super Bowl de “El señor de los anillos: Los anillos del poder” de audiencia millonaria

Amazon Prime Video ha elegido nada menos que la millonaria audiencia de la Super Bowl 2022 para presentar la primera temporada de la nueva serie de The Lord of The Rings, donde se han podido ver sus primeras imágenes en movimiento.

Así la plataforma ya ha dado a conocer el tráiler de “El Señor de los Anillos: Los anillos de poder”

“Antes del rey, antes de la comunidad, antes del anillo... Una nueva leyenda comienza este otoño” se puede leer en este avance de 60 segundos que ha tenido una audiencia millonaria y que concentrará frente a la pantalla a millones de seguidores del universo creado por J.R.R. Tolkien.

La fecha elegida será el próximo 2 de septiembre para descubrir ver en qué momento de la línea temporal se centra esta primera temporada. Tal y como avanzó la propia productora muy pronto habrá secuela al poner en marcha la nueva tanda de episodios.

Según la sinopsis oficial la serie de El Señor de los Anillos tendrá lugar en la “Segunda Era de la historia de la Tierra Media”, lo que la convierte en una precuela ubicada miles de años antes de lo que sucedió en las trilogías ya narradas: El Señor de los Anillos y El Hobbit. “Llevará a la pantalla por primera vez las heroicas leyendas de la historia de la Segunda Edad de la Tierra Media. Este épico drama tiene lugar miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, los reinos se alzaron en gloria y cayeron en ruina, improbables héroes fueron probados, la esperanza colgó del más fino de los hilos y el mayor villano que ha salido de la pluma de Tolkien amenaza con llevar a todo el mundo en tinieblas. Desde las oscurísimas profundidades de las Montañas Nubladas a los majestuosos bosques de la capital elfa de Lindon, a la espectacular isla del reino de Númenor y los confines lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de irse”.

“Hasta ahora el público solo había visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, existieron varios... y estamos emocionados por compartir esta excepcional historia de todos ellos”, agregaron los creadores de la serie, J. D. Payne y Patrick McKay, en un comunicado remitido por la plataforma.

65 millones de dólares

El señor de los anillos: Los anillos de poder es una de las grandes apuestas televisivas para los próximos años y ha supuesto una inversión de 465 millones de dólares para Amazon. Hay que tener en cuenta que la trilogía de películas original recaudó 2.912 millones de dólares

Además de dirigir los dos primeros episodios de la serie, Juan Antonio Bayona es también productor ejecutivo.