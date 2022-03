El troleo de Ibai Llanos: “Voy a ser uno de los concursantes de Supervivientes...”

Cada vez es más divertido ver cómo se maneja el streamer Ibai Llanos en los medios. A sus anchas, sin ningún tipo de vergüenza, pero con toda la sensibilidad y la educación. Hace unos días saltó la noticia de que el famoso comentarista y youtuber podría ficahr por el programa de Telecinco “Supervivientes”. Llanos no ha querido dejar pasar la oportunidad de aclararlo todo en un directo: “Voy a ser uno de los concursantes de Supervivientes...”.

“Bueno amigos, pues una de las cosas que os quería contar es qu efectivamente he aceptado esta propuesta de Telecinco. Esta noche tendréis un vídeo en mi canal de youtube”, comenzaba diciendo en su directo Ibai Llanos, que ratificaba que iba a ser “uno de los concursantes de la siguiente edición de “Supervivientes”, principalmente porque creo que a nivel de poder adelgazar y demás me va a venir muy bien”.

Luego, y mirando muy serio a la cámara aseguró que aunque a veces lo había dicho “medio en broma”, cree que “aparte de lo que supone representar a mi comunidad en un reality show de una cadena tradicional”. E insistió sobre el tema de adelgazar. «Quería hacer un streaming especial anunciándolo y tal, lo que pasa es que no lo he hecho porque sé la repercusión que va a tener todo estoy ahora mismo no me apetece tener que aguantarlo», quiso aclarar antes de descubrir el troleo.

“Y también lo que vas a tener que aguantar es tú si te lo has creído en casa», dijo ya liberado de tener que contar semejante trola manteniendo el rictus serio. Bromeaba así con las insinuaciones y dejaba zanjado el asunto.