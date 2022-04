La enésima salida de tono de Naim Darrechi: “Tendría que haber un baño para homosexuales”

Una vez más el mundo de los influencer se ha revolucionado gracias o por culpa de Naim Darrechi, ya sea como cantante, instagramer o tiktoker, el joven ha vuelto a expresarse libremente lo que le pasa por la cabeza. Y las consecuencias no se han hecho esperar: esta vez ha cargado contra Podemos, los homosexuales y las mujeres. Casi nada para un chico que tiene 28 millones de seguidores en Tik Tok y más de 6,5 en Instagram.

La primera controversia la levantó cuando confesó sin pudor que mentía a sus relaciones sexuales diciéndoles que tenía infertilidad y con ello conseguía tener relaciones sexuales sin preservativo. Luego, en plena pandemia, se le ocurrió asegurar que “las vacunas no te curan de ná” y añadía que “hagan lo que quieran, pero yo no me he vacunao”, comenzaba diciendo a sus seguidores, más de 13.000 durante el directo. Cuando le han pedido explicaciones ha argumentado que ha sido por “perezoso”, por “vago” y finalmente, “por hacerle caso a mi papá”.

Todo esto nada más empezar este año 2022, ya que en febrero el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma exculpó al influencer mallorquín de un presunto delito de odio y de otro contra la libertad sexual al entender “que los hechos no revisten caracteres de delito” y que “no reúnen los requisitos establecidos jurisprudencialmente”, según dicta el auto. Vamos que fanfarroneaba sobre lo de no usar preservativo.

Tan sólo unos meses hemos estados tranquilos... hasta esta semana en la que Darrechi ha vuelto a la carga y esta vez con triple voltereta. Por un lado, ha cambiado el nombre de su cuenta de Instagram a Naima Alejandra Darrechi, nombre de mujer, porque según él “este país es una risa” y “probablemente vaya a decir una de las mayores locuras de mi vida, pero es por una buena causa, por una buena lucha. En España existe una desigualdad legislativa muy grande. Los hombres tienen menos derechos que las mujeres”. Así que qué mejor que cambiarse el nombre por el de una mujer.

Y segundo, cargaba contra el partido Podemos por lo que está pasando con la legislación: “Yo soy mujer, yo legalmente soy mujer en España. Porque en España los podemitas, los de izquierdas, son tan lameculos y tan incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada 6 meses y solo tienes que rellenar un formulario”. Añade además que “no pasas por terapia porque tú te sientes del género que eres. No tiene nada que ver con el colectivo trans. Lo respeto, pero esto tiene que ver con la incoherencia del Gobierno, de tener una ley que desventaja al hombre en la legislación pero luego tú puedes elegir si ser hombre o mujer. Si pienso un poquito, pues quiero ser mujer. Os invito a vosotros a que también lo hagáis”.

Por si fuera poco el material generado, esta semana hizo un directo junto a José Nogales, y en él, el mallorquín ha asegurado que “tendría que haber un baño para homosexuales”. Ante la risa de su acompañante se justificaba bajo el argumento de que “si separan a mujeres de los hombres, y entre ellos puede haber atracción, si un hombre se puede sentir atraído por un hombre no puede ir a la misma ducha”. Incluso quiso matizar que en su opinión, “el verdadero macho es el que lo prueba y lo descarta”.