El influencer Naím Darrechi vuelve a la polémica: “Las vacunas no te curan de ná”

No hay nada como la exposición pública en redes sociales para estar siempre bajo el foco de las polémicas. También tiene mucho que ver cómo se usan esas herramientas y la responsabilidad que se tiene cuando te siguen millones de personas. Es el caso del influencer Naím Darrechi, que tras haber levantado una polvareda por decirles a sus más de 26 millones de seguidores en tiktok que no usaba preservativo en sus relaciones sexuales, ahora ha confesado que no se ha vacunado y que cree que “no te curan de nah”.

Así se levantaron este lunes las redes sociales cuando el tiktoker Naím Darrechi ha estado hablando en directo sobre su opinión de las vacunas. “Hagan lo que quieran, pero yo no me he vacunao”, comenzaba diciendo a sus seguidores, más de 13.000 durante el directo. Cuando le han pedido explicaciones ha argumentado que ha sido por “perezoso”, por “vago” y finalmente, “por hacerle caso a mi papá”.

Inmediatamente han saltado seguidores que le han llamado irresponsable y le han instado a que se vacune. “¿Eh, qué pasa? Cómo que me vacune...”, ha dicho enfrentándose a ellos y golpeando su móvil. “No, no quiero; respeta”, ha contestado como único argummento. También se ha burlado de aquellos que hablan de que la libertad de uno ttermina donde empieza la de los demás: “Que te calles, que no quiero, que no me da la gana. No me voy a vacunar”.

Después ha tenido que lidiar con los que llaman la ateención sobbre lo peligrosa que es la ignorancia: “Brother, vosotros os habéis vacunao para poder entrar a los sitios; no lloréis”, acusaba a sus detractores, al tiempo que aseguraba que “si nadie hubiera hecho presión nadie se hubiera vacunao. Y la verdad es la verdad”. En ese momento ha asegurado refiriéndose al acto de vacunarse: “Eso no te cura de ná”.

En ese momento, en vez de dejarlo correr ha querido opinar del tema de las vacunas y su elaboración y ha sido peor el remedio que la enfermedad. “Es que me váis a hacer hablar en algo que me tenía que haber informado más”, ha dicho para regocijo de algunos críticos como Iñaki López, presentador en laSexta, que ha considerado que esa frase resume el error del tiktoker: “Todo bien”.

Darrechi ha querido explicar a sus seguidores que “la vacuna del covid, tú vacunado y yo no vacunado, contagiamos lo mismo. La vacuna se está estudiando, aún no hay ninguna efectividad” y ha llamado a los seguidores que le piden vacunarse como “borregos”.