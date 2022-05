Cayetano Martínez de Irujo sobre Buenafuente: «No me hace ni puñetera gracia»

El programa dirigido por Mamen Mendizábal en laSexta «Encuentros Inesperados» alcanzaba anoche el 5,8 de share, incrementando hasta 3 puntos respecto a su último resultado. El programa ya atraviesa la recta final de su primera etapa en antena. Después de unir a personajes tan aparentemente dispares como Oriol Junqueras y Mario Vaquerizo, ayer el programa volvió a hacer lo mismo con la cómica Ana Morgade y el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo.

Ambos compartían sala de maquillaje mientras comenzaban a conocerse. Rápidamente se dieron cuenta de que entre ambos había muchas diferencias, pero eso no les impidió mantener una divertida charla y caerse bien. La primera diferencia la encontraron en el sentido del humor. Ana le contaba su experiencia trabajando con Buenafuente cuando Cayetano reconoció que «Buenafuente no me hace ni puñetera gracia». Aunque justo después Cayetano admitía tener un sentido del humor particular y que es algo que intenta trabajar cada día.

La conversación continuó sobre el programa de Morgade en Youtube «Vodafone You», pero aquí volverían a chocar ambos mundos. «Yo es que no veo Youtube» cortaba Martínez de Irujo a Morgade. Mientras la cómica le instalaba la app en el móvil Cayetano reconoció «venir del medievo». «Yo es que no tengo ni ordenador. Mi secretaria me imprime toda la documentación que necesito», añadió aceptando sus dificultades con la informática y el mundo digital.