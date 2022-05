El día que Bertín Osborne rechazó Eurovisión

En su programa de Canal Sur, «El Show de Bertín», el presentador siempre deja alguna divertida anécdota de su larga trayectoria musical. Y unos días después de Eurovisión, el certamen internacional era un tema obligado. Los colaboradores del programa, como El Sevilla comenzaron a Jalear «¡Bertín, Eurovisión!».

Sin embargo, el propio Bertín cortó la propuesta de raíz, asegurando que ya le intentaron convencer en su día. «Me lo ofrecieron José Luis Uribarri y la discográfica Disco, cuando Eurovisión era Eurovisión. Pero dije que no. A esos concursos no voy ni de coña». En anteriores entrevistas ya había deslizado que lo rechazó, ya que estaba en los comienzos de su carrera y temía que un tropiezo en un escenario así la truncase.

El día que #BertinOsborne pudo ir a #Eurovision “A ese concurso no voy ni de coña “ pic.twitter.com/1NRGSbnraQ — TVMASPI (@sebas_maspons) May 21, 2022

De hecho, esta postura parece coherente con la que ha adoptado en los últimos años sobre los talent shows. El cantante nunca ha participado como jurado en ningún programa de talento musical como «La Voz», «Got Talent». Como tampoco ha estado en «Tu Cara me suena», dejando claro que lo suyo son los programas de conversaciones».

De esta forma, solo una semana después de Eurovisión 2022, parece que ya empiezan a surgir los primeros candidatos o postulados para presentarse al Benidorm Fest 2023, aunque todos tendrán el difícil reto de estar a la altura del nivel mostrado por Chanel.