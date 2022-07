“Succession”, “Ted Lasso” y “The White Lotus” lideran las nominaciones a los Emmy

FOTO: Luiz C. Ribeiro Emmy Internacion

JB Smoove y Melissa Fumero han sido los encargados de leer las nominaciones de la edición 74 de los Premios Emmy en una ceremonia virtual. Este año son 27 las categorías que se seleccionan para los “Primetime Emmys” y 119 categorías en juego para reconocer lo mejor del año en televisión y streaming.

Netflix ganó en la edición pasada la mayor cantidad de premios Emmy con 44, pero se espera que este año esté más reñida ya que dos de sus grandes bazas “The Crown” (se llevó siete) y “Gambito de Dama” no compiten este año. La que si podría repetir es el éxito de Apple TV, “Ted Lasso” que se llevó el Emmy a la mejor serie de comedia y otros tres galardones el año pasado y vuelve a por más.

“Succession” de HBO obtuvo 25 nominaciones principales, seguido por “Ted Lasso” de Apple TV+ y “The White Lotus” de HBO con 20 cada uno, “Hacks” de HBO Max y “Only Murders in the Building” de Hulu con 17 y “Euphoria de HBO” con 16, incluida Zendaya que obtuvo una nominación para defender su victoria del año pasado.

Los premios Emmy de este año se otorgarán durante dos fines de semana, con la porción de Artes creativas de dos noches programada para el 3 y 4 de septiembre. La ceremonia en horario estelar se transmitirá en vivo el lunes 12 de septiembre en NBC y se transmitirá en vivo en Peacock.

Aquí está la lista de nominados a las principales categorías:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO Max)

Ozark (Netflix)

Severance (AppleTV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO Max)

Chaquetas amarillas (Showtime)

MEJOR SERIE DE COMEDIA

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO Max)

Controle su entusiasmo (HBO Max)

Hacks (HBO Max)

La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video)

Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Lo que hacemos en las sombras (FX)

MEJOR SERIE LIMITADA O DE ANTOLOGÍA

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventando a Anna (Netflix)

Pam y Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO Max)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Jodi Comer “Killing Eve”

Laura Linney “Ozark”

Melanie Lynskey “Chaquetas amarillas”

Sandra Oh “Killing Eve”

Reese Witherspoon “The Morning Show”

Zendaya “Euphoria”

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Jason Bateman “Ozark”

Brian Cox “Sucession”

Lee Jung-jae “El juego del calamar”

Bob Odenkirk “Better Call Saul”

Adam Scott “Severance”

Jeremy Strong “Sucession”

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL DE COMEDIA

Rachel Brosnahan “La maravillosa Sra. Maisel”

Quinta Brunson “Abbott Elementary”

Kaley Cuoco “El asistente de vuelo”

Elle Fanning “The Great”

Issa Rae “Inseguro”

Jean Smart “Hacks”

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN SERIE DE COMEDIA

Donald Glover “Atlanta”

Bill Hader “Barry”

Nicholas Hoult “The Great”

Steve Martin “Solo asesinatos en el edificio”

Martin Short “Solo asesinatos en el edificio”

Jason Sudeikis “Ted Lasso”

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN UNA PELÍCULA O SERIE LIMITADA O DE ANTOLOGÍA

Toni Collette “The Staircase”

Julia Garner “Inventando a Anna”

Lily James “Pam & Tommy”

Sarah Paulson “Impeachment: American Crime Story”

Margaret Qualley “Sirvienta”

Amanda Seyfried “The dropout”

MEJOR ACTOR PRINCIPAL DESTACADO EN UNA PELÍCULA O SERIE LIMITADA O DE ANTOLOGÍA

Colin Firth “The Staircase”

Andrew Garfield “Bajo el estandarte del cielo”

Óscar Isaac “Escenas de un matrimonio”

Michael Keaton “Dopesick”

Himesh Patel “Station Eleven”

Sebastián Stan “Pam & Tommy”

MEJOR PROGRAMA DE COMPETICIÓN

The Amazing Race

¡Cuidado con las grandes Grrrls deLizzo!

RuPaul’s Drag Race

El mejor chef

La voz

MEJOR TALK SHOW DE VARIEDADES

The Daily Show con Trevor Noah

¡Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight con John Oliver

Late Night con Seth Meyers • NBCUniversal Television y Broadway Video

The Late Show con Stephen Colbert • CBSCBS Studios

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Barry • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Alec Berg y HanarplyAnthony Carrigan como NoHo Hank

Ted Lasso • Apple TV+ • Apple presenta una producción de Doozer en asociación con Warner Bros. Television y Universal TelevisionBrett Goldstein como Roy Kent

Ted Lasso • Apple TV+Apple presenta una producción de Doozer en asociación con Warner Bros. Television y Universal TelevisionToheeb Jimoh como Sam Obisanya

Ted Lasso • Apple TV+ • Apple presenta una producción de Doozer en asociación con Warner Bros. Television y Universal TelevisionNick Mohammed como Nathan Shelley

La maravillosa Sra. Maisel • Prime Video • Amazon StudiosTony Shalhoub como Abe Weissman

Abbott Elementary • ABC • Delicious Non-Sequitur Productions en asociación con Warner Bros. Television y 20th TelevisionTyler James Williams como Gregory Eddie

Barry • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Alec Berg y HanarplyHenry Winkler como Gene Cousineau

Saturday Night Live • NBC • SNL Studios en asociación con Universal Television y Broadway VideoBowen Yang como varios personajes

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Sucesión • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Project Zeus, HyperObject Industries, Gary Sanchez ProductionsNicholas Braun como Greg Hirsch

The Morning Show • Apple TV+ • Media Res en asociación con AppleBilly Crudup como Cory Ellison

Sucesión • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Project Zeus, HyperObject Industries, Gary Sanchez ProductionsKieran Culkin como Roman Roy

Squid Game • Netflix • Siren Pictures para NetflixPark Hae-soo como Cho Sang-woo

Sucesión • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Project Zeus, HyperObject Industries, Gary Sanchez ProductionsMatthew Macfadyen como Tom Wambsgans

Severance • Apple TV+ • Endeavour Content / Red Hour Productions en asociación con AppleJohn Turturro como Irving Bailiff

Severance • Apple TV+ • Endeavour Content / Red Hour Productions en asociación con AppleChristopher Walken como Burt Goodman

Squid Game • Netflix • Siren Pictures para NetflixOh Yeong-su como Oh Il-nam

Mejor actor de reparto en una serie o película limitada o de antología

The White Lotus • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Rip Cord, The District y Hallogram Inc.Murray Bartlett como Armond

El loto blanco • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Rip Cord, The District y Hallogram Inc.Jake Lacy como Shane Patton

Dopesick • Hulu • 20th Television, Danny Strong Productions, John Goldwyn Productions, The Littlefield CompanyWill Poulter como Billy Cutler

Pam & Tommy • Hulu • Hulu, Annapurna Television, Point Grey PicturesSeth Rogen como Rand Gauthier

Dopesick • Hulu • 20th Television, Danny Strong Productions, John Goldwyn Productions, The Littlefield CompanyPeter Sarsgaard como Rick Mountcastle

Dopesick • Hulu • 20th Television, Danny Strong Productions, John Goldwyn Productions, The Littlefield CompanyMichael Stuhlbarg como Richard Sackler

El loto blanco • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Rip Cord, The District y Hallogram Inc.Steve Zahn como Mark Mossbacher

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

La maravillosa Sra. Maisel • Prime Video • Amazon StudiosAlex Borstein como Susie Myerson

Hacks • HBO/HBO Max • Universal Television en asociación con Paulilu, First Thought Productions, Fremulon Productions, 3 Arts EntertainmentHannah Einbinder como Ava Daniels

Abbott Elementary • ABC • Delicious Non-Sequitur Productions en asociación con Warner Bros. Television y 20th TelevisionJanelle James como Ava Coleman

Saturday Night Live • NBC • SNL Studios en asociación con Universal Television y Broadway VideoKate McKinnon como varios personajes

Ted Lasso • Apple TV+ • Apple presenta una producción de Doozer en asociación con Warner Bros. Television y Universal TelevisionSarah Niles como la Dra. Sharon Fieldstone

Abbott Elementary • ABC • Delicious Non-Sequitur Productions en asociación con Warner Bros. Television y 20th TelevisionSheryl Lee Ralph como Barbara Howard

Ted Lasso • Apple TV+ • Apple presenta una producción de Doozer en asociación con Warner Bros. Television y Universal TelevisionJuno Temple como Keeley Jones

Ted Lasso • Apple TV+ • Apple presenta una producción de Doozer en asociación con Warner Bros. Television y Universal TelevisionHannah Waddingham como Rebecca Welton

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Severance • Apple TV+ • Endeavour Content / Red Hour Productions en asociación con ApplePatricia Arquette como Harmony Cobel

Ozark • Netflix • MRC para NetflixJulia Garner como Ruth Langmore

Squid Game • Netflix • Siren Pictures para NetflixJung Ho-yeon como Kang Sae-byeok

Chaquetas amarillas • Showtime • Showtime Presents, Entertainment OneChristina Ricci como Misty

Better Call Saul • AMC • High Bridge, Crystal Diner, Gran Via Productions y Sony Pictures TelevisionRhea Seehorn como Kim Wexler

Sucesión • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Project Zeus, HyperObject Industries, Gary Sanchez ProductionsJ. Smith-Cameron como Gerri Kellman

Sucesión • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Project Zeus, HyperObject Industries, Gary Sanchez ProductionsSarah Snook como Shiv Roy

Euphoria • HBO/HBO Max • HBO en asociación con ADD Content Agency | CALIENTE | TCDY Productions, Dreamcrew, Tiny Goat, A24 y The Reasonable BunchSydney Sweeney como Cassie

Mejor actriz de reparto en una serie o película limitada o de antología

The White Lotus • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Rip Cord, The District y Hallogram Inc.Connie Britton como Nicole Mossbacher

The White Lotus • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Rip Cord, The District y Hallogram Inc.Jennifer Coolidge como Tanya

The White Lotus • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Rip Cord, The District y Hallogram Inc.Alexandra Daddario como Rachel Patton

Dopesick • Hulu • 20th Television, Danny Strong Productions, John Goldwyn Productions, The Littlefield CompanyKaitlyn Dever como Betsy Mallum

The White Lotus • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Rip Cord, The District y Hallogram Inc.Natasha Rothwell como Belinda

The White Lotus • HBO/HBO Max • HBO en asociación con Rip Cord, The District y Hallogram Inc.Sydney Sweeney como Olivia Mossbacher

Dopesick • Hulu • 20th Television, Danny Strong Productions, John Goldwyn Productions, The Littlefield CompanyMare Winningham como Diane Mallum

Programa animado excepcional

Arcano • Cuando estos muros se derrumban • Netflix

Bob’s Burgers • Some Like It Bot Parte 1: corredor de octavo grado • Fox20th Television

Rick y Morty • Cena Mort Rick Andre • Natación para adultosRick and Morty LLC

Los Simpson • Pixelados y asustados • Fox

What If…? • ¿Y si… Doctor Strange perdiera su corazón en lugar de sus manos?• Estudios de Marvel de Disney+