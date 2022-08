Gloria Camila carga contra “Socialité” de Telecinco: “Mentir a la audiencia de esa manera es cruel”

El sustituto del programa de Emma García, “Viva la vida”, bajo el nombre de “Ya es verano”, no ha conseguido convencer al público como demuestran los comentarios en redes sociales. Además, no ha podido mantenerse alejado de las polémicas usando la actual polémica que rodea a Ortega Cano, Ana María Aldón y que ha salpicado a Gloria Camila. El programa quiso contar con la hija del torero como casi una fuente exclusiva para intentar poner las cosas en su sitio. Y claro, otra polémica. Gloria Camila se sentó para hablar de un supuesto mensaje que se desveló en el espacio “Socialité”, aunque nunca lo nombra y aseguró que algunos programas de Telecinco usan “mentiras”.

El sábado Gloria Camila reapareció en televisión para contestar a Gema Aldón, hija de Ana María, que se plantó en el espacio “Viernes Deluxe” y quiso defender a su madre pidiendo respeto para ella ante tantas noticias surgidas en las últimas semanas. Sin cortarse un ápice, la hija de Ortega Cano acusó a “otros programas de la cadena de haber mentido a los espectadores y permitirlo.

Sin referirse en ningún momento a ningún formato explicó que no había visto ninguna entrevista, “no hablé con nadie de ella “y no llamé ‘vividora’ a nadie”. Además, en contra de lo que sugirió el programa “Socialité pocas horas antes en el que Nuria Martín, presentadora del espacio, aseguró tener en su poder “una breve conversación entre Gloria Camila y otra persona. Gloria Camila vio el programa y, cuando habla de Gema, dice que es ‘una vividora como su madre’”, Gloria Camila dijo tajantemente que “no escribí ningún mensaje, así que me gustaría decir a otros programas de la cadena que demuestren que ese mensaje lo he escrito yo. Mentir a la audiencia de esa manera es cruel, y dar en mi nombre un mensaje que no existe es un poco ilegal”.

También aprovechó la hija del diestro para cargar contra la cadena (Sin nombrar a “Viernes Deluxe”) por aplaudir el mensaje que recibió de Gema Aldón en el que la llamaba “pedazo de cerda”. Muy tranquila apuntó que suele “quitar el odio entre personas e intento hablar las cosas educadamente”, y volvió a cargar contra el programa: “Me parece un poco lastimoso y lamentable”, que teniendo “bastante audiencia aplauda este tipo de acciones y palabras”. Finalizó matizando la actitud de los espacios que a cualquier precio usan palabras de otros: “Esto es una agresión verbal, y estamos aplaudiendo una acción que, si la hubiésemos hecho otras personas, nos hubiesen acribillado. Si vamos a tener este tipo de acciones, no vamos a mejorar como sociedad”.