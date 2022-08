Borja Escalona habla de su «sociopatía» después de que ordenarán cerrar su canal

Una de las polémicas del verano ha sido protagonizada por el irreverente youtuber Borja Escalona, quien hace años ya se habría enfrentado a otras personalidades como Omar Montes. En este caso, su nombre volvía a ocupar portadas por un incidente en un bar de Vigo en el que se negó a pagar por la comida que había pedido mientras grababa uno de sus videos. Escalona alegaba que no tenía que pagar, ya que la comida era la contraprestación a su trabajo de promoción del local como influencer. Argumento que no le sirvió para convencer a los responsables del establecimiento gallego.

Este fin de semana, el youtuber ha querido aclarar públicamente lo sucedido en el programa «Ya es verano». Borja ha justificado su actitud por la sociopatía «diagnosticada que padezco y con la que llevo años luchando, trabajando e intentando hacer vida normal». También calificaba todo el revuelo despertado como «una situación que se está saliendo de contexto». Al mismo tiempo también se disculpaba por «cómo se han dado las cosas» y se mostraba autocrítico: «Yo me lo he buscado». Pero a pesar de que el youtuber reconocía de que estaban siendo «días difíciles para él y la situación estaba siendo muy incómodo por su trastorno» a muchos seguidores de «Ya es verano» no les ha convencido su testimonio. Así, el programa está recibiendo críticas por haberle dado voz.

Por último, el programa preguntaba a Borja sobre la decisión de la plataforma de haber borrado su canal desde lo sucedido. “Si ellos han saciado su sed de sangre a través de cerrarme mi vía de trabajo...”, dejaba en el aire con reproches. Aun así, ha informado de que no va a hacer por recuperar su canal.

Por si fuera poco, Borja, también acumula otras demandas e incidentes, como la que tiene el Valencia Club de Fútbol contra él, por allanamiento y vandalismo. Y es que este youtuber tiene varios vídeos colándose en instalaciones de estadios de fútbol de primera y segunda división.