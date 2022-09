«Cristo y Rey»: Atresmedia se mete en la piel del domador

«Es una historia de amor, violencia, sexo, drogas y el Rey». Así de redonda fue la descripción que dio el productor Daniel Écija cuando quiso condensar el argumento de «Cristo y Rey», la nueva serie que prepara Atresmedia TV junto a Good Mood para el prime time de Antena 3 y que fue presentada en el Festival de Televisión de Vitoria. Montse García, directora de ficción de Atresmedia, fue la encargada de hablar de la serie contextualizando los 10 años que ocupa el argumento: «El circo no pasaba una buena época y Ángel Cristo quería que le quisieran, y quería querer, pero no sabía cómo». El domador más famoso del mundo y la mujer más deseada de España, Bárbara Rey, formaron la pareja más popular de aquellos años, pero llena de luces y sombras y que empeoró al casarse: dinero, fama y lujo que desembocó en drogas, ludopatía, infidelidades y malos tratos...

30 horas con Bárbara

«El viaje es fuerte», explicó a la prensa la actriz Belén Cuesta, que interpreta a Bárbara Rey. Según ella, la vedette «era una mujer muy libre para la época con un éxito tremendo. Fue amante de muchísima gente, pero también tenía unas carencias. De éstas surge este error. Esa necesidad de ser amada y encontrar a alguien que quiera con ella algo más, o una familia, fue la que le hizo acabar en una relación y lo deja todo y acaba yéndose a vivir en una caravana, en un circo, por amor». Cuesta explica que al final, «acaba siendo una mujer que acaba luchando por ella misma, conociéndose mucho y teniendo que defenderse sacando las uñas por la época y lo que vivió». Daniel Écija nos confiesa que el primer título de la serie había sido «La piel del domador», y que contaron con la ayuda del mejor «y quizá el único» amigo de Ángel Cristo, «payasito», y la inestimable colaboración de Bárbara Rey y su hija, Sofía. Teniendo en cuenta que inevitablemente se habla de su posible relación con el rey Juan Carlos I, Belén Cuesta confirma que no habló mucho con ella del tema, porque «es un tema tabú o se está contando lo que los guionistas han querido contar; lo habrán hablado con ella. Yo me he metido en cómo era a nivel íntimo con la gente con la que tenía intimidad. He querido ser siempre muy respetuosa con ella en este tema». La propia Bárbara acudió con su hija al rodaje en escenas como la recreación de la boda con el domador, siempre con la responsabilidad presente. «Ha sido muy difícil y me ha creado mucha inestabilidad y ansiedad, porque ponerse en la piel del domador ha sido terrible, ya no solo por la violencia. Hay una violencia intrínseca en esa época de cosas normales», dice Lorente, que junto a su compañera de reparto está de acuerdo en que la serie les ha permitido «intentar comprender, no justificar. Bajo ningún concepto se puede justificar nada de esto, pero sí comprender cómo llegan ahí».

El equipo vivió 30 horas con Bárbara Rey en Marbella grabando todos los testimonios que ella quiso compartir para que se diera la versión más honesta de lo que pasó. Veremos la caída a los infiernos de Ángel Cristo y cómo «es un monstruo que termina de la peor manera posible», adelanta Lorente. En definitiva, los animales más peligrosos del circo de Ángel Cristo están fuera de la jaula.