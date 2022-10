Carlos Higes, representante español en Eurovisión Junior 2022: “Daré lo mejor de mí para traernos la victoria”

Carlos Higes, representante español para Eurovisión Junior 2022, que se celebrará el próximo 11 de diciembre en Armenia, se ha mostrado “súper contento” por su elección y ha contado en su primera comparecencia ante los medios que cuando se enteró de la noticia, se quedó en shock. “Hace unos años lo veía por televisión y ahora estar dentro es flipante. Solo me queda vivir la experiencia y pasármelo en grande”, ha explicado el joven valenciano de 11 años.

Carlos ha agradecido el apoyo recibido y ha reafirmado que va a Armenia “para ganar”. “No sé cómo vamos a quedar, pero daré lo mejor de mi para traernos la victoria para España. Llevo mucho tiempo soñando con ir a Armenia, quiero ver los monumentos y probar platos de comida nuevos. Me encanta ver al resto de niños que van a participar para ver y mejorar”. En cuanto a la canción, lo tiene claro: “Me gustaría cantar una canción pegadiza que se te meta en la cabeza y que no pares de bailarla, porque me encanta bailar”. Ha reconocido que está “siempre pendiente de las actuaciones de Eurovision”. “Chanel ha dejado el pabellón muy alto. Es un referente porque canta y baila. También me gusta mucho Blas Cantó”, ha contado.

“Yo ya estoy en el equipo de Carlos. Vamos a por todas. Vamos a Ereván a hacerlo lo mejor posible y, sobre todo, a que disfrute de esta oportunidad. Casi 2 millones de personas siguieron anoche el momento en que anunciamos que eras el representante”, ha dicho en la presentación el director de Contenidos Generales de RTVE, José Pablo López. Además, ha explicado que este año RTVE “da un paso en la potenciación de Eurovision Junior, un paso más en la promoción del talento y de la música”.

Tras la elección del artista, RTVE está inmersa en el proceso de selección de la canción más adecuada para que Carlos brille ante los espectadores de toda Europa. Hasta el momento RTVE ha recibido 247 temas y próximamente se anunciará la canción elegida, según ha explicado en la presentación María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Este mes de octubre se grabará la canción y el videoclip del tema elegido, que RTVE entregará a la UER antes del 4 de noviembre.

Eva Mora, jefa de Delegación de Eurovisión de RTVE, ha destacado el “nivel de talento en España, también de los más peques”. “Ha sido muy complicado hacer esa criba. Pero se trata de ir a Armenia y demostrar que somos un país fuerte y potente. Y Eurovision es compartir. Yo ya tengo la cabeza puesta en Armenia” ha completado. Además, María Eizaguirre ha anunciado que el 1 de noviembre saldrán a la venta las entradas para el Benidorm Fest, el festival donde se elegirá al próximo representante de España para Eurovision 2023.

Un joven de versátil voz y talento innato

A una voz versátil de amplio registro, muy buena afinación y un color de voz que se mantiene en todos los registros, Carlos Higes suma una presencia en el escenario que desprende inocencia y naturalidad.

Carlos Higes (15/09/2011) es un cantante, actor y modelo nacido en Valencia que acaba de cumplir 11 años. Un niño de talento innato, alegre, divertido y trabajador que sueña con participar en el Festival de Eurovisión desde que tenía 4 años, cuando Jamala conquistó el micrófono de cristal en Eurovisión. Es fan de Justin Bieber y Sebastián Yatra y, de ente los eurovisivos, de Chanel y Blas Cantó, nuestros últimos representantes en el certamen musical europeo.

Buen estudiante, le encantan los idiomas y hablar inglés y sus asignaturas favoritas son las Ciencias Naturales, la Lengua y el Francés. Tras el colegio, donde cursa 6º de Primaria, juega al fútbol sala y continúa su formación artística con clases de canto y piano. Ha participado en varios concursos de talento en televisión (‘Idol Kids’, ‘La Voz’), y también ha realizado incursiones en el mundo de la moda y la interpretación.

Un casting de alto nivel

Alrededor de un centenar de niños (95) rellenaron el formulario del casting que RTVE abrió, por primera vez en su trayectoria en el festival junior, para elegir al joven español que representaría a España en Eurovisión Junior 2022. Tras un primer corte de 30 seleccionados, los estudios de Prado del Rey acogieron el casting final en el que han participado 10 niños. Un reñido casting con mucho nivel en el que todos los niños han versionado dos temas. En el caso de Carlos Higes, ‘Eco’, de Xeinn, y ‘Tacones rojos’, de su cantante favorito, Sebastián Yatra.

Eurovisión Junior 2022: ‘Spin the magic’

La XX edición del certamen infantil se celebrará el domingo 11 de diciembre en Ereván (Armenia). Dieciséis países participarán en Eurovisión Junior 222, cuyo lema es ‘Gira la magia’: Albania, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Kazajistán, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Serbia, España, Reino Unido, Ucrania y Armenia, la anfitriona