George R. R. Martin desvela el número de temporadas que debería tener «La Casa del Dragón»

Quien esté siguiendo semana a semana La Casa del Dragón, se estará adaptando al último cambio de actores después del enésimo salto temporal de la trama, mientras reza para que éstos duren tiempo suficiente para al menos cogerles cariño. Desde más allá del muro llegan buenas noticias para ellos, todo apunta a que la trama reducirá el ritmo en sus próximas entregas, deteniéndose en lo sucedido en el último capítulo, con el Rey Viserys ya agonizando en sus últimos días de reinado.

El propio autor de «Canción de hielo y fuego» (George R.R. Martin), que da sentido a la trama de esta serie, desarrolla en la última entrada de su blog algunos detalles sobre lo que le está pareciendo la adaptación de HBO. El escritor en ella reflexiona sobre la transformación de los ritmos de la ficción, llegando a asegurar que quizá su obra mereciese 13 capítulos por temporada, «como Los Soprano», aunque reconoce que de ser así muchos la catalogarían como «lenta».

También ha llegado a asegurar que este spin off de «Juego de Tronos» debería tener al menos otras tres temporada más, de 10 capítulos cada una, para poder contar la historia íntegra que narra en su obra. Entre otros detalles que analiza, Martin entra a alabar el gran trabajo del actor Paddy Considine que interpreta a Viserys. También espera que HBO no acelere la trama para reducir el número de temporadas y no abuse de los saltos temporales u omita capítulos relevantes.