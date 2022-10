La lección de Laura Pausini al concursante de La Voz que «se vino arriba»

Los coaches de La Voz no solo están para dar consejos vocales. Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López desde sus asientos intentan aportar todo lo que han aprendido durante sus largas carreras a los aspirantes que participan en el talent de Antena 3. En la última entrega de «Audiciones a ciegas» Víctor Bravo dejó impresionada a Laura Pausini tras su interpretación de la canción de Freddie Mercury Time waits for no one.

Aunque solo Laura Pausini se giró, tras bloquear a Pablo, su voz es una de las más especiales que ha pasado por la presente edición. De hecho, los familiares de Víctor no pudieron contener las lágrimas de emoción, mientras también se veía a Eva González muy emocionada por su voz. Nada más finalizar la actuación Laura reconoció que «nunca habría imaginado que alguien tan joven tuviese esa voz». Precisamente de romper los prejuicios consiste este programa.

Sin embargo, cuando el concursante pudo acercarse a su coach, Víctor dijo algo que llamó la tención de Laura. En un comprensible estado de Euforia por entrar en La Voz y al ser preguntado por Laura, Víctor dijo: «Ahora mismo estoy haciendo muchas cosas. Soy compositor, tengo un proyecto en solitario, y mi equipo y yo estamos probando cosas. Se vienen cositas». Aunque Laura alabó su autoestima también vio cosas que mejorar: «Me encanta que seáis un poco así porque yo también soy así, no te esperes otra cosa de mí». «Tienes una voz increíble, pero no exageres con la ‘cabronería’. Es mejor la humildad», remató Pausini.

El concursante pronto hizo autocrítica y entendió que no habían sido sus declaraciones más afortunadas y que le había traicionado la emoción del momento: «¿Me corto un poco, ¿no? Sí, me he venido un poquito arriba».