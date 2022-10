“Gangs of New York” será una serie de televisión

Comenzó siendo un libro, escrito por Herbert Asbury en 1927 y en 2002 lo recogió Martin Scorsese para adaptarlo al cine, con lo que “Gangs of New York” ya es un clásico de la literatura y una gran obra fílmica. Para aquellos que vieron la intrahistoria y posibilidades de la narrativa, llega la noticia de “Deadline” que apunta a que ya se está preparando una serie de televisión.

Parece que el proyecto de la serie de televisión llegará de la mano de Miramax Television y será lanzada en una plataforma de streaming. El ganador del Oscar Martin Scorsese , quien dirigió la adaptación cinematográfica se ha apuntado como productor ejecutivo de la serie potencial y dirigirá los dos primeros episodios. Los detalles sobre el drama, del dramaturgo/escritor de televisión Brett Leonard ( “Shantaram” ), son incompletos, pero la publicación asegura que esta es una nueva versión de la historia con nuevos personajes que no aparecieron en la película.

El libro de Asbury detalla los enfrentamientos entre bandas rivales en Nueva York a mediados y finales del siglo XIX, antes de la dominación de la mafia italoamericana durante la Prohibición en la década de 1920. “Esta época y era de la historia y el patrimonio de Estados Unidos es rica en personajes e historias que no podríamos explorar por completo en una película de dos horas”, dijo Scorsese en el momento de ese anuncio. “Una serie de televisión nos permite el tiempo y la libertad creativa para dar vida a este mundo colorido, y todas las implicaciones que tuvo y aún tiene en nuestra sociedad”.

Miembro de LAByrinth Theatre Company de la ciudad de Nueva York, Leonard es conocido por su obra The Long Red Road, cuya puesta en escena en el Goodman Theatre de Chicago fue dirigida por Philip Seymour Hoffman y protagonizada por Tom Hardy. Leonard trabajó en la serie “Taboo” de FX de Hardy . Sus créditos en series de televisión también incluyen “Fear the Walking Dead” y “Low Winter Sun” de AMC, así como el próximo drama de Apple TV+, Shantaram. Está representado por WME.

El último documental de Scorsese, “Personality Crisis: One Night Only” , tuvo un estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York. Se espera que su próximo largometraje, Killers Of the Flower Moon, se estrene en el Festival de Cine de Cannes de 2023. En televisión, Scorsese es productor ejecutivo de la próxima serie limitada de Hulu The Devil In the White City. Está representado por WME, LBI Entertainment y Hansen, Jacobson, Teller.