Laura Pausini contesta a Salvini por el “Bella Ciao” y zanja la polémica

Semana dura de la cantante Laura Pausini que se ha vuelto envuelta sin quererlo ni buscarlo en la polémica. Todo comenzó con su visita el lunes a “El Hormiguero 3.0″ de Pablo Motos junto a sus compañeros de “La Voz”, los coaches Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi. Su negativa a interpretar el “Bella Ciao” porque “es una canción política y no canto canciones políticas”.

En seguida se le echaron encima varios políticos de diversas tendencias y la artista tuvo que hacer una primera precisión para que nadie malinterpretara sus palabras y nadie se aprovechara políticamente de sus declaraciones. La primera contestación directa fue para Adriana Lastra, diputada del PSOE, que escribió: “Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo”.

La artista italiana no dudó ni un momento y contestó: “No canto canciones políticas ni de derecha y ni de izquierda”. Además repitió que “lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años” y recalcó que cree que “que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos”. También se adelantó a otros usos de sus opiniones: “No quiero que nadie me use para propaganda politica. No se inventen lo que no soy”.

Pero no contestos con eso, la polémica atravesó las fronteras y se hicieron eco en el país de Pausini. Incluso Matteo Salvini escribió una especie de guiño a la intérprete que no le ha gustado nada: “Apoyo para Laura Pausini”.

Ante la deriva de sus declaraciones Laura Pausini ha emitido un comunicado en sus redes sociales que intenta dejar clara su postura y zanjar el tema. “Me gustaría expresar mi punto de vista tras la polémica de estos días. En una situación televisiva improvisada y de puro entretenimiento, opté por no cantar un himno que se ha utilizado reiteradamente a lo largo de los años en diferentes contextos políticos italianos”, comenzaba diciendo.

Continúa explicando que “como mujer, antes de ser artista, siempre he estado a favor de la libertad y los valores ligados a ella”, y consecuentemente “aborrezco cualquier movimiento político o social de carácter totalitario o autoritario. Siempre he defendido un sistema de derechos y libertades”. Despeja así la duda de que sus declaraciones o la negativa a cantar himnos políticos tengan que ver con sus ideologías políticas.

“Mi música y mi carrera han demostrado los valores en los que siempre he creído. Quería evitar ser arrastrada y utilizada en un momento tan acalorado y desagradable de la campaña electoral italiana, lamentablemente no fue así”, dejó claro sobre la utilización de sus declaraciones.

Para finalizar quiso dejar claro que “respeto a mi público y lo seguiré haciendo, con la libertad de elegir cómo expresarme. Laura”