Sonsoles Ónega: «Lo mejor de estar en la cadena líder es poder trabajar sin prisas»

La gran apuesta de Antena 3 para esta temporada llega el próximo lunes. El flamante fichaje de Sonsoles Ónega cobra forma con el programa de actualidad «Y ahora Sonsoles», antes de «Pasapalabra».

Hace unos días felicitaba a Ana Rosa por su regreso, y después fue ella quien le deseó suerte para su nuevo proyecto.

Ana Rosa me ha felicitado en público y en privado. Nadie mejor para bendecirte en una nueva etapa que una reina de las mañanas que ha vuelto a su trono, algo que todos hemos celebrado. Ella sabe lo que es empezar un proyecto y en una Casa nueva, cuando aún no ubicas ni el camerino.

¿Siente estar en una Casa que siempre ha apostado por el talento femenino, como Julia Otero, Nuria Roca, Susanna Griso o Cristina Pardo, entre otras?

Nunca he notado diferencias de género ni me han hecho sentir más o menos mujer. Pero es un placer entrar en este equipazo.

Una de sus primeras decisiones ha sido recuperar a Olga Viza.

Me encanta la acogida que ha tenido la incorporación de Olga. Su nombre surgió en cuanto comenzamos a pensar qué voces queríamos tener en el plató. Quisimos combinar gente con experiencia y gente nueva. Me costó mucho convencerla, pero supone un honor para mí que regrese a Antena 3 a mi lado. Me siento como una niña con zapatos nuevos.

¿Por qué «Y ahora Sonsoles» se estrena semanas después del arranque de temporada?

Lo mejor de estar en la cadena líder es que te puedes permitir ir sin prisa y no precipitar los estrenos hasta que no esté todo ensayado. Cada día ajustamos un tornillo, aunque cuando arranquemos no querrá decir que no haya que seguir ajustando cosas. Estoy muy agradecida a Antena 3, nunca había vivido una preproducción tan larga y profesional, aunque un estreno siempre es un estreno.

¿Cuánto espacio tendrá la prensa del Corazón?

La crónica social será un elemento más del programa, pero la escaleta no va a peso, ninguna temática va a tener un peso específico predeterminado. Los más mágico de estos formtos es que a veces tienes que romper la escaleta diez minutos antes de entrar en directo.

A pesar de trabajar en otros grupos audiovisuales, su grupo editorial de confianza es Planeta desde hace muchos años.

Con esta nueva etapa me acerco más aún a Atresmedia, pero es un entorno que siempre me ha sido familiar. Llevo publicando con Planeta desde antes de ser madre, porque siempre he dado tanta importancia a mi trayectoria literaria como a la audiovisual. Con este proyecto siento que cierro el círculo. Cuando coincidía con la gente de Planeta me decían «tenemos que hablar de la tele». Y al final hemos hablado.

Aunque usted ya había abandonado el canal. ¿Cómo recuerda el cierre de CNN+?

Con mucha pesadumbre, porque CNN formó a toda una generación de periodistas que nos dedicábamos a lo más excitante de esta profesión. Trabajar como reportera en la calle te marca de por vida.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram aparece con el cómico Miguel Lago (en Pasapalabra). ¿Le parece enriquecedor que referentes como él compartan experiencias de salud mental?

Con Miguel tengo una conversación pendiente, le admiro profundamente. Desconocía este episodio suyo y creo que podemos ayudar a dejar de estigmatizar este tipo de procesos.