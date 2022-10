Javier Gutiérrez: «Si se olvida el periodismo no se cree en nada»

Esta noche, víspera de la noche de Halloween, el espacio de La 2 «Versión Española» emitirá dos episodios de la primera temporada de la adaptación de «Historias para no dormir», dirigidos por los prestigiosos cineastas Rodrigo Cortés y Rodrigo Sorogoyen. Aunque esta producción guarda tributo a la mítica serie de Chicho Ibáñez Serrador, con esta nueva capa de pintura recuerda también a la célebre serie de Netflix «Black Mirror», especialmente en sus tramas más futuristas de su segunda temporada, que acaba de lanzar Amazon Prime Video.

Una de estas reflexiones sobre lo que nos depararán las próximas décadas está protagonizada por Javier Gutiérrez en «El Trasplante», que da vida a un periodista sin trabajo que vive en una sociedad que ya ha perdido la esperanza. Salvador Calvo, el creador de este episodio, que se puede disfrutar desde el pasado viernes en Amazon Prime Video revela que «aunque no me considero un director del género de terror, siempre me ha fascinado ‘Blade Runner’. Más que la ciencia ficción, lo que me interesa es el ser humano». El cineasta ha tratado de hacer una reflexión sobre un futuro no muy lejano, ajustándose al presupuesto y los recursos disponibles en la industria nacional. «Ninguna productora me habría aceptado una propuesta con naves espaciales, tienes que adaptarte todo lo posible a escenarios que ya existen». De hecho, el director asegura que las escenas que transcurren en un hotel cápsula están rodadas en unas instalaciones que ya existen en Madrid. «En este episodio hay más realidad de la que pensamos» asegura Salvador.

Aunque la trama narra la quimera de sustituir nuestro cuerpo por otro más joven y esquivar así la mortalidad, detrás de ello se esconde una reflexión sobre la superficialidad de las redes sociales, con la que convivimos cada día. «Echo mucho de menos poder disfrutar de una comida sin sentir la ansiedad de hacer fotos a los platos», suelta alarmado Javier Gutiérrez. El actor da vida a un periodista desempleado que se las ingenia para poder pagar una cápsula claustrofóbica donde poder dormir. «Una sociedad que olvida el periodismo no cree en nada», cuenta el actor haciendo referencia a uno de los detalles que ha querido plasmar el director. Sobre su experiencia en ese tipo de cápsulas, Javier describe que «te sientes totalmente despojado de tu intimidad y hasta de tu dignidad. Y desgraciadamente las ciudades cada vez van más en esa dirección. Cada día la gente tiene que destinar un porcentaje más alto de su sueldo para poder acceder a una vivienda».

Otro de los escenarios de Madrid en los que se ha rodado «El Trasplante» ha sido Azca, uno de los corazones financieros de la capital: «Por la mañana es un hervidero de personas trajeadas y por la noche es el refugio de los sintecho. Esta es la paradoja de las grandes ciudades de nuestro siglo, la quinta esencia del downtown americano, pero a la española», reflexiona Salvador.

El reparto de este episodio lo completan Petra Martínez, Carlos Cuevas y Ramón Barea. Al resto de episodios («La Alarma», «La Pesadilla» y «El Televisor») se unen nombres como Álvaro Morte, Mina El Hammani, Roberto Álamo, Javier Gurruchaga o Carlos Areces.