Diego Luna: «A veces olvido que estoy en Star Wars»

Cuando ya parecía que nuestro capricho por devorar las series a nuestro antojo parecía haberse convertido en el único modelo posible, llegaba Disney para recordarnos lo que dura una semana. Siete días es el tiempo que han tenido que esperar los seguidores de Star Wars para continuar la trama de la serie de Disney+ «Andor», el «spin-off» del personaje de «Rogue One». La primera temporada, de 12 capítulos, comenzaba en septiembre y se ha alargado durante dos meses, hasta que mañana finalice justo antes de iniciar el rodaje de su segunda aventura. Para muchos esta ha sido la mejor trama de «Star Wars» más allá de sus míticos largometrajes.

Pero esta serie ha significado mucho más para la factoría Disney y Lucasfilm. También ha sido la consagración de su apuesta por la diversidad racial en los elencos de sus producciones, de hecho, son ya varios los actores latinos que protagonizan sus series. Precisamente, el propio actor mexicano Diego Luna era el encargado de romper ese «techo de cristal» en «Rogue One», para luego abrir el camino a Pedro Pascal en «The Mandalorian» u Oscar Isaac en el universo Marvel con «Caballero Luna». «En verdad Lucasfilm lleva tomando riesgos y cambiando la narrativa convencional desde hace mucho tiempo. Hace 7 años que a mí me contrataron para «Rogue One», por lo tanto, su apuesta por la diversidad no viene de ahora o de que hayamos coincidido varios actores latinos en el mismo año. De hecho, esa película es una armonía perfecta entre acentos de todo el mundo y eso lleva mucho tiempo formando parte del discurso global de Disney», cuenta el protagonista Diego Luna tras su paso por Madrid para promocionar el final de esta primera temporada de «Andor».

Tony Gilroy and Diego Luna on the set of Lucasfilm's ANDOR, exclusively on Disney+. FOTO: Des Willie Des Willie / Lucasfilm Ltd.

En recientes entrevistas el actor mexicano ha recordado que el mismísimo Steven Spielberg contactó con él para ofrecerle participar en «La Terminal» (2004), lo que supuso su aterrizaje en Hollywood después de que el célebre director viese la película de culto «Y tu mamá también». Esta anécdota no es mucho más surrealista que la manera en que se gestó su incorporación en el universo «Star Wars». «Me citaron en un restaurante en Los Ángeles y me encontré al director con un ordenador en un restaurante vacío. Allí me enseñó los primeros diseños de un personaje mientras yo no daba crédito. Me quedé helado cuando me dijo que había pensado en mí para hacer ese personaje». Sin embargo, aún quedaba lo más difícil: convencer al resto. «Tuve que hacer dos audiciones, una producida por mi propio equipo desde México». Pero para él «lo realmente frustrante fue no poder decírselo a nadie durante 8 meses». La letra pequeña de la confidencialidad.

Los últimos capítulos de esta primera temporada de «Andor» recuerdan por momentos a la película de Michael Bay «La Isla». En ella Ewan McGregor (quien también pertenece al universo «Star Wars» como Obi-Wan Kenobi) convive con cientos de personas dentro de una especie de prisión futurista de alta seguridad en la que todos aspiran a ser enviados a una «isla paradisiaca». «La prisión me parece el gran acierto de esta temporada. A veces olvidamos lo pertinente que puede llegar a ser la ciencia ficción para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Esa trama refleja un sistema que solo se preocupa de que sus habitantes estén sanos para que sean productivos, mientras pierdes tu identidad persiguiendo un ideal falso. Esta serie es tan imprevisible y genuina que a veces se me olvidaba que estaba en Star Wars».

Su showrunner Tony Gilroy ya anunció hace tiempo que durante el proceso de guion trabajaron en dos temporadas de 12 capítulos a la vez, por lo que la continuación de la serie estaba garantizada. Ahora sabemos que el rodaje de la segunda parte arranca a finales de este año y no verá la luz hasta 2024. De hecho, este comportamiento guarda coherencia con la política de lanzamientos de la mítica saga de película «Star Wars», y es que sus fans están acostumbrados a incrementar sus expectativas durante años de espera y entre rumores de todo tipo.