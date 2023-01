Cristina Pedroche responde a los que critican su fichaje por «Password» sin verlo: «Me da miedo»

La semana pasada Cristina Pedroche, tras superar toda la polémica de las Campanadas, reconoció que le había entristecido no haber sido seleccionada en un casting. Se refería a la prueba que había realizado para ser la presentadora de Password en Antena 3. Aunque ese programa siempre había llevado la firma de la presentadora Luján Argüelles, Cristina estaba entusiasmada y convencida de que habría sido capaz de darle un aire fresco al formato.

Cuando ya se había publicado que Luján Argüelles sería de nuevo la presentadora del formato, Antena 3 comunicaba oficialmente que Cristina Pedroche será la presentadora del concurso. Ayer, la colaboradora de Zapaeando compartía con sus seguidores su ilusión por esta nueva andadura, pero también sus miedos por las críticas que ya ha recibido incluso antes del estreno. Cristina aclara que especialmente le duele que «se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte».

La presentadora reconocía que, desgraciadamente, estos temores se extrapolaban a su proceso de embarazo. Las críticas que recibió en Campanadas parecen haberle afectado a la hora de compartir en redes sociales este bonito momento que atraviesa: «A ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos) pero no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar».

«Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios. Hoy casi sin querer he estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa», reconocía Cristina en Instagram