ABBA , "Waterloo" y la revolución de Eurovisión cumple 50 años

La historia de la música está llena de ejemplos en los que alrededor de una canción se han aliado decenas de detalles que consiguen llevarla al estrellato. En muchas ocasiones es el tema, su estilo, el grupo o solista o el contexto social y político pueden hacer subir la fama de la composición y elevarlo a himno o condenarlo al ostracismo. Este es el caso de "Waterloo", el tema interpretado por ABBA en el que nadie confiaba, pero que cambió para siempre el legendario Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 y 50 años después sigue sonando de fondo en todo el mundo.

Hace exactamente 50 años, el 6 de abril de 1974, Brighton en Reino Unido se celebraba la final del XIX Festival en el que Katie Boyle, actriz y presentadora italiana, ejerció de maestra de ceremonias. El año anterior, Luxemburgo había ganado el Festival, con el tema "Tu te reconnaîtras" ("Tú te reconocerás") interpretado por Anne-Marie David, al igual que en 1972, con Vicky Leandros y "Après toi", pero los sucesivos triunfos habían dejado fuera de su capacidad organizar un nuevo evento de esas características. Como en tantas ocasiones posteriores, Reino Unido acudió en ayuda del anfitrión y se ofreció para organizar Eurovisión en 1974, tras clasificarse en tercer lugar con Cliff Richard y su canción "Power to all our friends". España acudió con "Eres tú" y Mocedades que consiguieron un gran segundo puesto a cuatro puestos de Luxemburgo.

Entre los contendientes de ese año casi todos grandes intérpretes con temas emblemáticos. Por parte del anfitrión acudió Olivia Newton-John y la canción "Long Live Love". Aunque originariamente el tema a interpretar iba a ser otro, el sistema postal de voto por todo el país cambió la canción. La también actriz consiguió una cuarta honrosa plaza en el festival en el que Gigliola Cinquetti, que con 16 años ganó el Festival en 1964 en Dinamarca, debut de Portugal, con la canción "Non ho l'eta", logró el segundo lugar con "Sì". Además, la canción venía con polémica incluida. La RAI decidió no transmitir Eurovisión este año como protesta por el posible significado subliminal del título francés de Cinquetti, que podría estar intentando influir en la votación del referéndum para abolir el divorcio en el país.

Otra sorpresa fue la ausencia de Francia, que pensaba participar con la canción «La vie à vingt-cinq ans» de Dani, pero anulada por el duelo por la muerte del presidente francés Georges Pompidou, durante la semana de ensayos. La canción que acudía por Portugal, "E depois do adeus" (Y después del adiós"), cantada por Paulo de Carvalho, se convirtió pocos días después en el himno de la Revolución de los Claveles. España había elegido un carismático representante, Peret, que acudió con su guitarra y "Canta y sé feliz", una muestra de su rumba catalana que se convirtió en la canción de aquel verano en nuestro país. Recibió 10 puntos y quedó en novena posición de 17 participantes.

Suecia volvió este año al Festival con un grupo formado por cuatro jóvenes, Agnetha, Anni-Frid (Frida), Björn y Benny, cuyas iniciales formaban el nombre de la banda, ABBA. Desgraciadamente el registro de la propiedad indicaba que ya existía esta denominación para una empresa conservera de pescado con la que tienen que pactar y que a lo largo de los años se ha beneficiado del triunfo del conjunto sueco, que fue también el primer grupo en ganar Eurovisión. La canción, "Waterloo", lejos de referirse al fracaso de Napoleón, hablaba de capitulación amorosa.

Todo fue sorprendente en la actuación de ABBA y no solo el director de la orquesta de la BBC Sven-Olof Walldoff que iba vestido como Bonaparte, si no que el tema es una creación pop pura. La música es de Benny y Björn y la letra de Stig Anderson, y la puesta en escena destacó por los brillos y los zapatos con plataforma. Recordemos que cuanto más "artísticos" eran sus atuendos, menos dinero les costaba poder llevarlos, ya que se les aplicaba una rebaja fiscal por su uso escénico. En su siguiente número después del Festival, el semanario Británico "Disc Magazine" escribía alto y claro sobre el éxito de "Waterloo" y el grupo sueco: "“Después del 6 de abril de 1974, el Festival de Eurovisión está muerto. Afortunadamente, los días en que chicos y chicas más o menos lindos simplemente cantaban una canción se han ido. Ahora esperamos más que eso: una buena canción, un buen show, un buen atuendo. ABBA introdujo una nueva fórmula y solo podemos estar alegres por ello”.

Suecia celebró la victoria como un triunfo nacional aunque el país no estaba todavía preparado para cambiar de referentes con influencias anglosajonas. El intento de ABBA tenía al menos un año de gestación, cuando el grupo se presentó en 1973 al Melodifestivalen, la preselección sueca, con el tema "Ring Ring", consiguiendo un gran tercer puesto. La canción y el álbum del mismo nombre se transformaron en los mayores sucesos del año en Suecia, alcanzando los primeros puestos de los rankings y sonando además en otros países europeos. Incluso "Waterloo" estuvo a punto de perder entre los integrantes de ABBA, porque tres de sus componentes hubieran preferido llevar el tema "hasta mañana", y fueron convencidos finalmente por Frida.

Como homenaje a estos 50 años y aparte de las ediciones de vinilo y especiales del tema, también está el estreno de "When ABBA came to Britain", un documental especial emitido por el canal 2 de la BBC de Londres en el que presenta un viaje en el tiempo de las visitas de la banda al Reino Unido entre 1974 y 1982 y examina además su legado desde Eurovisión hasta la salida de "Voyage", su último álbum de estudio, y la realización de "ABBA: One Week in Brighton", una exhibición con fotografías, material fílmico y memorabilia alusiva a la victoria de ABBA en Eurovisión y que hasta el 4 de agosto podrá visitarse en el Museo y Galería de Arte de dicha ciudad británica.

24 puntos con un juez a cero

Otra curiosidad del festival de 1974 pasa por las votaciones. Y es que durante las votaciones, y aunque Suecia siempre iba destacada en cada una de ellas, hubo un juez británico, Basil Herwald, que casi estuvo a punto de frustrar el triunfo sueco. Años después Herwald ha aparecido en "This Morning" el programa con los presentadores Alison Hammond y Dermot O'Leary, y les confesó que hace 50 años consideraba que había mejores canciones y por eso les dio "cero points" a ABBA, y que además no se arrepiente de su decisión, ni siquiera viendo el progreso de la banda.