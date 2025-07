La actriz que disfruta estar en España durante esta temporada

En repetidas ocasiones las celebridades visitan España para pasar unas vacaciones de verano. Esta vez recordamos a la actriz de cine y televisión, Salma Hayek.quien conquistara a la audiencia por sus innumerables papeles haciéndola destacar en producciones como "El callejón de los milagros", "El crepúsculo del amanecer", "Son como niños"y "Frida" logrando obtener seis nominaciones a los Premios Oscar.

Se le vio el año pasadoen Ibiza junto con su esposo enmedio de arenas blancas y aguas turquesas, en pleno sol de verano confesando que le gusta la gastronomía española, sobre todo la paella.

Alcanzar la fama y el reconocimiento popular, no le fue fácil por sus marcados rasgos latinos y los papeles que le ofrecían, no le llamaban su atención. No obstante, su lucha y perseverancia la han marcado como una figura internacional del cine y la televisión con rotundos éxitos de taquilla y su aparición en series como “RockefellerPlaza" y marcara altos índices de audiencia.

La exitosa actriz visita con frecuencia España también por su interés de participar en alguna producción española que le ayude a ampliar su trayectoria profesional; teniendo acercamientos con varios productores y directores, sorprendiéndonosen “La gran vida” de Antonio Cuadri y más tarde, con Álex de la Iglesia, con quien se filmara "La chispa de la vida", acompañada del humorista José Mota. En la producción, Salma interpreta a una mujer que vive en Madrid y se ve envuelta en una serie de situaciones cómicas y románticas.

¿Será que la protagonista de la “Balada del pistolero” junto a Antonio Banderas, volverá a visitar España este verano?