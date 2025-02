Soraya defiende la candidatura de Melody en Eurovisión 2025

La elección de Melody como representante de España en Eurovisión 2025 ha generado un gran debate entre el público y diversas figuras del mundo del espectáculo. Una de las últimas voces en opinar sobre la artista sevillana ha sido Soraya Arnelas, quien representó a España en el certamen en 2009. La cantante extremeña no ha dudado en expresar su punto de vista en una reciente entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, donde ha dejado clara su postura.

Soraya, quien se encuentra celebrando sus 20 años en la industria musical, ha sido invitada al programa matinal de Atresmedia para hablar sobre su trayectoria. Sin embargo, la conversación con Susanna Griso ha girado inevitablemente hacia el próximo Festival de Eurovisión y la elección de Melody con su tema "Esa diva". Gema López, copresentadora del matinal, ha introducido el tema recordando que Melody ya intentó representar a España en Eurovisión en 2009, año en el que finalmente fue Soraya quien obtuvo el pase al certamen europeo. Ante esto, la cantante de "La noche es para mí" se ha mostrado clara y directa: "En 2009 votó el público y tuve la suerte de ser yo. Han pasado muchos años y Melody viene con muchas ganas. ¡Que cante, por favor, todo lo que quiera!", ha exclamado la artista, dejando en evidencia su respaldo a la representante española que ha sido previamente ganadora del Benidorm Fest 2025.

Por otra parte, la entrevista también ha dado pie a que Soraya recordara su propia experiencia en Eurovisión. En 2009, la artista cacereña llegó al festival con grandes expectativas, pero su actuación no obtuvo el resultado esperado, terminando en la posición 24 de 25 con solo 23 puntos. Miquel Valls, otro de los copresentadores del programa líder de audiencia en la franja de las mañanas, le ha preguntado si su paso por el certamen había sido perjudicial para su carrera o si se arrepentía de haber participado. Soraya ha sido tajante en su respuesta: "Para nada, yo aprendí, a pesar de quedar penúltima, una de las lecciones más importantes: no delegar nunca nada tan importante para tu vida a otras personas que no vayan a cuidar ese proyecto con tanta pasión como tú lo puedes hacer. También aprendí a decir que no, porque antes no me enfrentaba al conflicto", ha confesado la cantante de Valencia de Alcántara.

Soraya también ha reconocido que le hubiera gustado obtener una mejor clasificación, pero ha afirmado que su participación en Eurovisión le dejó importantes lecciones de vida y carrera. El debate en torno a "Esa diva" y la elección de Melody continúa generando opiniones diversas. Figuras como Massiel han valorado positivamente la canción por su carácter comercial, mientras que otros, como el periodista Juan del Val, han señalado que dentro del equipo de Eurovisión hay opiniones encontradas sobre la propuesta.