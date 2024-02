Alex Carretja sorprende con un vídeo de su pareja, Martina Klein, a la hora de hablar de su actividad sexual en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’, el espacio de David Broncano, acogió al extenista Álex Corretja el cual acaba de fichar por MovistarPlus+ y con motivo de esta celebración, el catalán se sentó en el famoso colchón teniendo que responder a las clásicas preguntas de “cantidad de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes”.

Ante la pregunta sobre la actividad sexual, el invitado antes de responder hizo una petición peculiar. "¿Te molesta si te pido que te levantes?". Esto provocó el desconcierto de todos los presentes, incluido de Grison y Ricardo Castella quienes no dudaron en bromear sobre ello. "Levántate que te lo voy a explicar", decía Broncano, a quien Corretja quiso dar un abrazo. "Cuidado, que te da un abrazo y se apunta 0,2", bromeaba Castella.

“Yo me he fiado del programa, me he tirado en tirolina... ¡Déjate llevar!", le decía Corretja al jienense mientras este no se atrevía a dar el paso por si se trataba de una broma. Tras ello, el catalán le explicó todo: "Te tengo que dar las gracias. Hace tres semanas me dijeron: 'Has fichado por Movistar Plus+ y vas a ir a 'La Resistencia'. Y entonces dije: 'Las preguntas'. Gracias, tío", confesaba el invitado a la vez que reconocía que a sus hijas les daría “mucho pudor”.

"Estamos en un sprint continuo, pero ahora se ha acelerado", aclaró Corretja, que enseñó un vídeo en su teléfono a Broncano donde aparece la pareja del invitado, la actriz y cómica Martina Klein. En él aparecía Klein pidiendo a Broncano que le hiciera ya las preguntas porque si no, Corretja iba a "acabar" con ella. "Siempre es un buen mes", concluyó el exdeportista español.