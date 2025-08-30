Antena 3 brilla en agosto y suma otro mes como TV líder

Antena 3 se alza en agosto como gran vencedora y prolonga su hegemonía como la televisión líder en España. Con un 12,3% de cuota de pantalla, la cadena de Atresmedia encabeza por decimotercer mes consecutivo el ranking televisivo, siendo además la que más crece respecto al mismo periodo del año pasado. Su avance (+1,2 puntos en el día y +1,7 puntos en el prime time) le permite firmar el mejor agosto desde 2022 y marcar la mayor distancia con Telecinco en 27 años, en un mes en el que la cadena de Mediaset se hunde y agrava su crisis al registrar el peor resultado de su historia. De hecho, Antena 3 amplía su ventaja a +4,3 puntos sobre Telecinco y a +1,9 respecto a La 1 de RTVE, imponiéndose en cerca del 90% de las jornadas del mes.

El liderazgo de Antena 3 se refleja en todos los frentes: informativos, entretenimiento y ficción. «Antena 3 Noticias» suma ya 68 meses consecutivos en cabeza y logra la mayor distancia histórica con Telecinco, consolidándose como la opción informativa de referencia con un crecimiento de +2,6 puntos frente a agosto de 2024. Todas sus ediciones son líderes indiscutibles y la opción más vista por los españoles a la hora de informarse sobre la actualidad.

En entretenimiento, la cadena mantiene la fórmula ganadora con «La ruleta de la suerte» y «Pasapalabra», líderes absolutos y los programas más vistos de la televisión. «YAS Verano» se convierte en el magacín más seguido del periodo estival, superando ampliamente a Telecinco. En ficción, «Sueños de libertad» reafirma su condición de serie más vista de la televisión y logra su segundo mejor mes histórico. Le acompañan títulos como «Una nueva vida», «Renacer» o «La Encrucijada», que figuran entre las producciones más vistas del prime time.

Por su parte, laSexta culmina un hito histórico al imponerse en agosto a Cuatro por 50º mes consecutivo, reforzando así su posición como la tercera cadena privada más vista con un 5,5% de cuota. La oferta de la cadena se apoya en la fortaleza de «Aruser@s», que arranca temporada con un sólido 14,9% y se impone a todos sus competidores privados, y en la vigencia de «Al Rojo Vivo» y «Más Vale Tarde», líderes frente a la cadena de Mediaset. Asimismo, «laSexta Noticias» continúa como el contenido más visto del canal, con todas sus ediciones por delante de las de Cuatro, mientras que «laSexta Xplica» cierra el mejor verano de su historia.

El dominio de Atresmedia se extiende también a sus canales temáticos, que en agosto logran su mejor resultado conjunto en un año con un 7,6% de cuota. Neox (2,1%) anota su mejor mes desde diciembre de 2023 con el estreno de «Fantasmas» como lo más visto del canal. Nova (2%) crece hasta su mejor dato en cinco meses y mantiene el liderazgo como cadena femenina de referencia con «Emanet» a la cabeza. Mega (1,4%) iguala su récord de temporada con «El Chiringuito de Jugones» como gran motor de audiencia, mientras que Atreseries (2%) repite su mejor dato del curso y continúa como la cadena de nueva creación líder con su segundo mejor agosto histórico.

En conjunto, el grupo Atresmedia (25,4%) consolida en agosto su liderazgo y encadena 28 meses consecutivos como el más visto. Registra la mayor distancia en un mes de agosto en 16 años y crece +1,1 puntos frente a 2024. Domina en las franjas clave con un 24,8% en prime time y un 31% en la sobremesa, y supera los 13,7 millones de espectadores únicos cada día.