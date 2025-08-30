Nueva baja en Mediaset: Leticia Iglesias deja 'Informativos Telecinco' de forma inesperada

Nueva sorpresa en el equipo de 'Informativos Telecinco'. La periodista Leticia Iglesias ha dicho adiós de manera inesperada después de haber conducido durante el mes de agosto la edición nocturna de lunes a viernes. La comunicadora gallega se despidió de los espectadores con unas breves palabras al finalizar el informativo del viernes 29: "Ha sido un placer acompañarles y un honor formar parte de los equipos informativos de esta casa".

Con esa sobria declaración, Iglesias ponía punto final a una trayectoria de más de una década en Mediaset, compañía a la que ha estado ligada en dos etapas: primero entre 2011 y 2014, y más tarde desde 2017 hasta este 2024. Durante este tiempo ha pasado por distintas ediciones, desde el matinal hasta los informativos de fin de semana, además de sustituir a Carlos Franganillo este verano durante sus vacaciones.

La reincorporación del periodista asturiano este lunes 1 de septiembre supondrá también el cierre definitivo de la etapa de Leticia Iglesias en la cadena. Según ha compartido en redes sociales, afronta ahora nuevos retos profesionales, aunque por el momento no ha trascendido en qué proyectos podría embarcarse.

Su despedida ha sido discreta y sin explicaciones sobre los motivos de la salida, lo que ha generado especulaciones. No está claro si se trata de una decisión propia o de la empresa. Cabe recordar que casos recientes, como el de David Cantero, demostraron que algunas bajas en los informativos de Mediaset no siempre responden a una marcha voluntaria. En cualquier caso, la salida de Iglesias ha causado sorpresa tanto en la redacción como entre los espectadores.