Antena 3 gana el viernes con lo más visto de la televisión

Gran jornada para Antena 3, que se sitúa como la TV líder y más vista del viernes, con muchos de sus programas en máximos. Logra un 14% de share medio, situándose a +4,2 y +2,9 puntos de sus competidores. Gana las franjas de la Sobremesa (18,5%), Tarde (11,9%) y Prime Time (14,2%) y acapara las seis emisiones más vistas del día en toda la televisión: ‘Antena 3 Noticias 1’, ‘Antena 3 Noticias 2’ ‘Pasapalabra, ‘Antena 3 Deportes 1’,‘La Ruleta de la Suerte’ y ‘Antena 3 Deportes 2’, todas líderes, al igual que ‘Sueños de libertad’, que cierra la mejor semana de toda su historia.

Por su parte, laSexta firma su mejor viernes de la temporada (6,7%) y es líder sobre su rival a +1,1 puntos, al que le supera también en Prime Time. ‘laSexta columna’ logra récord de temporada con un 7,9% y 886.000 espectadores de media. ‘Zapeando’ se sitúa en su emisión más seguida de la temporada y ‘laSexta Noticias 20H’, ‘Más vale tarde’ y ‘Al rojo vivo’, en su viernes más visto del curso. Como grupo, Atresmedia es el grupo líder del viernes (27,8%) a +3,9 puntos de su rival, pese a contar con un canal menos que este.

Antena 3 Noticias, líderes y lo más visto de la TV

Antena 3 logra de nuevo las emisiones más vistas de la televisión con sus dos ediciones de informativos a la cabeza, que además se sitúan en su viernes más visto de la temporada. ‘Antena 3 Noticias 1’, el espacio informativo de la Sobremesa de Antena 3 presentado por Sandra Golpe reúne a 2,2 millones de espectadores de media y logra imponerse como líder indiscutible con un espectacular 23% de cuota de pantalla, superando a sus competidores en +14,5 y +7,9 puntos, respectivamente. Además, logra +3,1 millones de espectadores únicos.

En el Prime Time, ‘Antena 3 Noticias 2’ le sigue en el ranking ocupando la segunda posición de lo más visto de la jornada. El informativo conducido por Esther Vaquero congrega a 2 millones de espectadores de media y anota un 18,5% de share, liderando con claridad en su franja. A lo largo de su emisión, 3,2 millones de espectadores únicos siguieron la emisión informativa en el Prime Time de la cadena de Atresmedia. En la mañana, ‘Espejo Público’, con Susanna Griso al frente, firma también su mejor viernes de la temporada. Logra un 12,5% de share medio, líder sobre su competidor, al que le supera en +2,3 puntos. Reúne a 324.000 espectadores de media y alcanza más de 2,4 millones de espectadores únicos en la mañana del viernes.

La ficción diaria de las Tardes de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, continúa arrasando y cierra la mejor semana de su historia y la más vista desde marzo. Logra un 14,6% de share medio y 1.265.000 espectadores de media superando a sus competidores en +6,4 y +4,4 puntos. Protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, este viernes, continua como la serie más vista de toda la televisión y es líder absoluta con un 13,9% de cuota y 1,3 millones de espectadores de media. Alcanza más de 2,1 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión.

‘Pasapalabra’ arrasa en la Tarde un día más. El concurso conducido por Roberto Leal está imparable y firma este viernes un 20,6% de share medio, líder absoluto, y 2 millones de espectadores de media, el programa más visto de la TV, tan solo por detrás de las dos ediciones de Antena 3 Noticias. Se sitúa a +12,9 y +8,8 puntos de sus rivales directos y alcanza más de 3,5 millones de espectadores únicos. Además, consigue el ‘Minuto de oro’ de la jornada. Cierra la semana con récord semanal (21,2% y 2.156.000).

En la Sobremesa,‘La Ruleta de la Suerte’ continúa triunfando y gira líder con un 22,5% de share medio. Se coloca como uno de los programas más seguidos del día, tan solo por detrás de ‘Pasapalabra’, con más de 1,6 millones de espectadores de media, en su viernes más visto de la temporada. Alcanza 3,3 millones de espectadores únicos. En la Mañana, ‘Cocina Abierta de Karlos Arguiñano’ no se queda atrás y es líder con un gran 17,8% y +1,2 millones de espectadores únicos. Firma su viernes más visto de la temporada con 866.000 seguidores de media.

Los programas de laSexta, en máximos

laSexta (6,7%) vive su mejor viernes de la temporada superando a su rival en +1,1 puntos y también aventajándolo en la franja de Prime Time. ‘Zapeando’, con Dani Mateo al frente, firmó su emisión más vista del curso con un 6,4% de cuota y 580.000 espectadores. En la Tarde, ‘laSexta Noticias 20H’, presentado por Rodrigo Blázquez, logró su viernes más visto de la temporada, al reunir a 683.000 espectadores y un 7,3% de cuota, reflejo de la confianza del público en la información rigurosa y cercana de la cadena.

Un éxito que también recoge ‘Más vale tarde’, con Cristina Pardo y Iñaki López, que alcanzó su mejor viernes de la temporada, con un 6% de cuota y 489.000 seguidores, consolidando su posición como referente informativo y de actualidad. Y en la Mañana, también triunfa ‘Al Rojo Vivo’, conducido por Antonio García Ferreras, que registró un 9,1% de cuota y 331.000 espectadores, convirtiéndose igualmente en su viernes más visto de la temporada. Una jornada redonda para la cadena, que demuestra su fortaleza tanto en información como en entretenimiento.