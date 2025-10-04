Antena 3 gana el viernes y triunfa en prime time con 'La Voz'

Antena 3 es de nuevo la televisión favorita por los espectadores. La cadena se sitúa a la cabeza de la jornada con un 14,4% de cuota de pantalla, superando a sus dos principales competidores en +3,1 y +5 puntos, respectivamente. Lidera las franjas de la Sobremesa, Prime Time y Late Night y reúne las cinco emisiones más vistas del día en toda la televisión: ‘Antena 3 Noticias 1’, ‘Antena 3 Noticias 2’ ‘Pasapalabra, ‘La Ruleta de la Suerte’ y ‘Antena 3 Deportes 2’, todas líderes, al igual que ‘Sueños de libertad’ en la Sobremesa y ‘La Voz’ en el Prime Time, que además firman récord.

Por su parte, laSexta continúa como la 3ª cadena privada más vista y líder sobre su competidro al que adelanta también en Prime Time. Atresmedia es un día más el grupo líder de la jornada con un 28% de share medio aventajando a su rival en +4,6 puntos, pese a contar con un canal menos que este. Nova es la cadena femenina líder del viernes (2%) y logra la serie más vista del ranking temático con ‘Emanet’.

‘La Voz’ triunfa con récord de temporada

En el Prime Time de Antena 3, ‘La Voz’ arrasa este viernes con récord de temporada. Es líder y lo más visto de la noche con un 15% de share medio, imponiéndose a sus competidores y sacándoles una ventaja de +4,5 y +8 puntos, respectivamente. El espacio, con Eva González al frente, consiguió reunir a 1.227.000, récord de temporada y lo más seguido de la noche del viernes. Además, a lo largo de su emisión alcanzó 3,7 millones de espectadores únicos.

Con el gran equipo de coaches que lideran esta temporada; Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra, ‘La Voz’ es también la opción favorita para todos los públicos, liderando en todos los targets de edad y destacando sobre todo en Mujeres (17,4%), 4-12 años (17,8%), 13-24 años (16,8%), 35-44 (13,3%) y +65 (17,1%), además de en gran parte de los territorios del país, destacando sobre todo en Valencia (22,8%), Canarias (21,6%) y Aragón (19,7%). Además, también lidera en Target Comercial (11%).

Antena 3 Noticias, líderes y lo más visto de la TV

Antena 3 reafirma una vez más su liderazgo informativo y vuelve a dominar el ranking de lo más visto en televisión. Logra de nuevo las cinco emisiones más seguidas del día, en lo más alto ‘Antena 3 Noticias 1’, que continúa siendo la gran referencia de la Sobremesa. El espacio presentado por Sandra Golpe reúne a más de 2,1 millones de espectadores de media y logra imponerse como líder indiscutible con un espectacular 24,3% de cuota de pantalla, superando a sus competidores en +14,5 y +10,4 puntos, respectivamente. Además, supera los 3 millones de espectadores únicos, consolidándose como una cita diaria imprescindible para la audiencia.

En el Prime Time, ‘Antena 3 Noticias 2’ le sigue en el ranking ocupando la segunda posición de lo más visto de la jornada. El informativo conducido por Vicente Vallés y Esther Vaquero congrega a más de 1,6 millones de espectadores de media y anota un 19% de share, liderando con claridad en su franja. A lo largo de su emisión, más de 2,9 millones de espectadores únicos siguieron la actualidad del día a través de Antena 3.

La ficción diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’ se encuentra en su mejor momento. . Protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón cierra la mejor semana de su historia con un 14,4% de share medio y más de 1,2 millones de espectadores de media. Este viernes, continua como la serie más vista de toda la televisión. Continúa conquistando a la audiencia y es líder absoluta con un 14,7% de cuota de pantalla. La serie diaria de Antena 3 reúne a 1,3 millones de espectadores de media este viernes y alcanza más de 2 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión.

El Entetenimiento diario de Antena 3 arrasa

‘Pasapalabra’ arrasa en la Tarde un día más. El concurso conducido por Roberto Leal está imparable y firma este viernes un 20,8% de share medio, líder absoluto, y más de 1,6 millones de espectadores de media, el programa más visto de la TV. Se sitúa a +12,6 y +9,1 puntos de sus rivales directos y alcanza más de 3 millones de espectadores únicos. Además, consigue el ‘Minuto de oro’ de la jornada. En la Sobremesa,‘La Ruleta de la Suerte’ continúa triunfando y gira líder con un 22,7% de share medio. Se coloca como uno de los programas más seguidos del día, tan solo por detrás de ‘Pasapalabra’, con más de 1,5 millones de espectadores de media. Alcanza más de 3 millones de espectadores únicos.

laSexta triunfa en el Prime Time del viernes y firma un 5,9% de share medio situándose por delante de su rival directo. En esta franja triunfan ‘Equipo de Investigación’ y ‘laSexta Columa’ que firman récord de temporada. El programa liderado por Gloria Serra firma este viernes un 6,9% de share medio, líder sobre su rival, y es lo más visto del canal con casi 700.000 espectadores de media, con estos datos logra su mejor emisión de la temporada. Por su parte, ‘laSexta Columna’ (6,5%) con Antonio García Ferreras al frente, le sigue en el ranking de las emisiones más seguidas de la cadena y con 662.000 espectadores de media logra máximo de temporada.