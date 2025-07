Arsenio Escolar, sobre una posible moción de censura a Pedro Sánchez: "Hace bien el PP en sondearla"

Durante la mañana de ayer, el juez del Tribunal Supremo ordenaba la entrada en prisión incondicional del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Esta decisión se tomaba después de que se apreciara una considerable cantidad de pruebas de que Cerdán había capitaneado una serie de cobros de comisiones ilegales en adjudicaciones de contratos públicos.

Si varias personalidades ligadas al Partido Socialista ya se han posicionado respecto al que ha sido el escándalo principal de la crisis en la formación, los profesionales de la información han comenzado a tantear sus hipótesis de lo que está por venir. Arsenio Escolar, periodista y colaborador de 'Espejo Público', ha dejado bien clara su postura sobre la hoja de ruta política de los próximos meses.

La presidencia se tambalea

En primer lugar, la gran pregunta que el equipo del matinal de Antena 3 se ha hecho ha sido: ¿Tiene opciones el presidente para salir al paso? Escolar ha sido contundente acerca de las consecuencias de la crisis en el mandato de Pedro Sánchez. "O da un golpe muy muy contundente en el Comité Federal [...] o se le puede ir la situación", señala el contertulio.

Tras la decisión judicial y la entrada en prisión de Santos Cerdán, el periodista ha comentado que esta posee unos fundamentos consistentes, y que abría la puerta a una incógnita sin resolver. "No está claro donde está el dinero", apunta. A su intervención, Susanna Griso ha querido añadirle un pequeño matiz: "El botín de hasta cinco millones de euros".

¿Puede el PP hacerse con el poder?

Hace unas horas, Alberto Núñez Feijóo daba inicio a una ronda de contactos entre los socios del Gobierno de Sánchez. El principal motivo: tantear una posible moción de censura contra el presidente. Sobre la estrategia de los populares, Arsenio Escolar la considera correcta. "Hace bien el PP en sondearla", declara el periodista.

Sin embargo, el colaborador "no cree que vaya a ir a ningún sitio", y ve la moción de censura en estos instantes como una herramienta en vano. Si bien no la ve prosperando en estos momentos, no descarta que la voluntad de cambio de los socios de Sánchez se vea alterada "si aparecen más cosas".