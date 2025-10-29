Arturo Pérez-Reverte y la serie española de Disney+ que no duda en recomendar: "Una inteligente reflexión"

Cuando Arturo Pérez-Reverte comparte una de sus opiniones en redes sociales, son muchos los internautas que se las toman como consejos cargados con sabiduría. El escritor, autor de la saga 'Alatriste', comentaba recientemente en su perfil de X (antiguamente Twitter), que había visto una serie española que le había dejado completamente fascinado.

"Es una inteligente reflexión sobre lo español de antes y de ahora", describía Pérez-Reverte. Curiosamente, esta ficción está disponible en Disney+, y consta tan solo de seis capítulos. Estrenada a inicios de este mes en la plataforma de streaming, la serie está respaldada por la creatividad y el ingenio de sus directores, Paco Plaza y Pablo Guerrero.

De izquierda a derecha: Jason Fernández, Ricardo Gómez y Óscar Jaenada, protagonistas de 'La suerte' Disney+

¿Nos sonreirá la buena fortuna?

Protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, 'La suerte' nos cuenta la historia de David (interpretado por Gómez), un taxista que por azares del destino comienza a viajar por España de la mano del Maestro (interpretado por Jaenada), un torero en horas bajas. La modernidad del primero se combina con la tradición que encarna el segundo para traer un relato que sin duda alguna invita a la reflexión.

"Ricardo Gómez, estupendo; pero lo de Óscar Jaenada es enorme, impresionante. Todos están en él: Belmonte, Paula, Talavante, Tomás, Morante...", comentó Arturo Pérez-Reverte en su post de X, haciendo clara referencia a algunos de los toreros más relevantes de la historia de nuestro país.

Además de un elenco principal completado por Jason Fernández, Óscar Higares y Óscar Reyes , 'La suerte' tiene el privilegio (valga la redundancia), de contar con cameos de algunos de los rostros más conocidos de la televisión en nuestro país. Arturo Valls, Almudena Cid, Aria Bedmar y Adriana Torrebejano son solo algunos de los invitados más destacados que terminan de ensalzar la ficción de Plaza y Guerrero.