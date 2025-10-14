Manu de 'Pasapalabra' iguala a Orestes y desvela el vínculo que le une con Ricardo Gómez

Se suele decir que el mundo es un pañuelo y Manu de 'Pasapalabra' puede dar fe de ello. En tan solo una semana, el concursante madrileño ha coincidido con dos personajes famosos que ya conocía de antes. Uno de ellos es Natalia Sánchez, a quien fue a ver a una función de teatro hace diez años gracias a una persona que tenían en común y que más tarde presentaría a la actriz y a su marido, Marc Clotet.

Y este martes, con la llegada de nuevos acompañantes, Roberto Leal ha descubierto la insospechable relación que le une con Ricardo Gómez, el niño de 'Cuéntame cómo pasó' y que se ha hecho un nombre en el mundo de la interpretación.

"Fuimos al mismo instituto, al María Guerrero en Collado Villalba (Madrid)", ha desvelado el actor, añadiendo que es mayor solo por dos años, pero comparten escuela. "Algo he hecho mal, atendí un poco menos", ha bromeado, mientras el presentador aseguraba que ambos eran dos tipos "brillantes, cada uno en su carrera" y Manu respondía que sería él el que habría hecho algo mal "para no estar donde él".

Una tarde más, Manu y Rosa han agrandado su leyenda en 'Pasapalabra' tras replicar el empate cosechado en el último programa y sumar otro día luchando por llevarse el premio, que este martes lucía la cifra de 2.248.000 de euros y está a punto de superar la cantidad más alta de la nueva etapa del formato en Antena 3.

De esta forma, en la próxima entrega, Manu igualará a Orestes Barbero como concursante más longevo de 'Pasapalabra', llegando a los 360 programas. Si no responde correctamente a las 25 palabras de "El Rosco" y Rosa tampoco lo consigue, el madrileño se convertirá en el concursante con más programas en solitario.