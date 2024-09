Jesús Calleja se derrumba con una emotiva historia en 'Volando voy': "He sido una niña robada..."

El programa 'Volando voy' ha ofrecido una de sus entregas más emotivas, con Jesús Calleja recorriendo la Sierra de Mariola, en Alicante. Durante su visita, el presentador leonés conoció de cerca a algunos de los habitantes de la zona, entre los que destacó Raquel, una mujer que reveló una desgarradora historia: fue una niña robada.

En medio de la conversación con Calleja, Raquel explicó cómo descubrió sus orígenes. "He sido una niña adoptada, y cuando mis padres adoptivos fallecieron, empecé a buscar mis raíces. Fue entonces cuando descubrí que fui una niña robada", confesó con emoción. La mujer relató que fue entregada en adopción a una pareja sin el consentimiento de su madre biológica, quien en aquel momento era menor de edad. Asimismo, Raquel profundizó en la complicada situación en la que se encontraba su madre cuando la tuvo. "Mi madre biológica era una adolescente. La dejaron en un centro y, al darme a luz, decidieron darme en adopción. La consideraron una joven descarriada, alguien que había arruinado su vida. Le dijeron que se olvidara de mí porque nunca volvería a verme", narró con dolor.

A pesar de esta trágica circunstancia, Raquel expresó gratitud hacia sus padres adoptivos, quienes, sin saber que se trataba de un caso de bebé robado, siempre fueron sinceros con ella. "Ellos no podían tener hijos y acudieron a la adopción. Fueron nobles y valientes, jamás me ocultaron que era adoptada. Desde pequeña supe que no era su hija biológica", contó, valorando el amor y el apoyo que le brindaron. Sin embargo, la vida de Raquel dio un giro inesperado cuando, tras la muerte de sus padres adoptivos, decidió buscar a su madre biológica. Este reencuentro, que se produjo en Burgos, marcó un antes y un después en su vida. Con la voz entrecortada, Raquel relató ese momento inolvidable. "No hay palabras para describirlo. Fui en tren con mi marido y mis dos hijas. Cuando llegamos, ella estaba esperándome en el andén. No hacían falta palabras", recordó visiblemente emocionada.

Raquel describió la intensidad de ese primer abrazo con su madre biológica, destacando el profundo lazo que siempre había existido entre ambas. "Me sentí la persona más importante del mundo. Me dijo: ‘Gracias, ahora ya puedo morir tranquila’. En ese abrazo sentí todo el cariño que siempre me había profesado, porque sabía que existía", concluyó. Sin duda alguna, la historia de Raquel es un ejemplo más de los numerosos casos de bebés robados en España, un drama que aún hoy sigue saliendo a la luz. Su testimonio emocionó tanto a Jesús Calleja como a los espectadores, dejando una huella profunda en el programa de Cuatro que contó en su última emisión con la participación de Mercedes Milá.