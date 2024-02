Bad Gyal aclara que pasó con Rauw Alejandro en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ cerró la semana con la visita de una de las cantantes españolas más conocidas en el panorama musical y entre los más jóvenes. Bad Gyal se sentaba en el famoso colchón del espacio de MovistarPlus+ para hablar sobre su nuevo disco llamado ‘La Joia’ y que vio la luz el pasado viernes 26 de enero.

La catalana, además de presentar este proyecto y enfrentarse a las clásicas preguntas sobre ‘’la cantidad de dinero que tiene en el banco y las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes’’, también quiso aclarar su polémica con Rauw Alejandro, el cantante puertoriqueño, durante un concierto donde ella le hizo una cobra al no querer bailar y perrear con él. "No me perreó. Para mi eso no es un perreo. Tiene que haber contacto", comenzaba aclarando la artista.

"Él tiene tiene esa forma, no fue nada personal. Perreó con todas las que se subieron al escenario. Ahora, cuando me tocaba a mí…’’, continuaba narrando para luego ser tajante y explicar que quiso evitar cualquier contacto con Rauw para que la prensa rosa no sacara conclusiones no reales. "Te hablo claro. Si perreo con ese hombre, que no pasa nada, al día siguiente todo el mundo está diciendo ‘la nueva novia de Rauw Alejandro’".

Por este motivo, la intérprete de ‘Flow 2000’ creyó que lo mejor era rechazar la propuesta de baile del puertoriqueño y así evitar que la vinculen a un hombre: "paso porque estoy solterísima. Como hoy en día, con cualquier cosa que hagas, te juntan con uno y con el otro...", continuaba explicando para revelar que más tarde el artista le preguntó y ella le aseguró que ‘’estuviera tranquilo’’.

En cuanto al dinero que tiene en su cuenta bancaria, la joven de 26 años fue clara: ‘’Ahora mismo no sé que tengo’’, comenzaba diciendo a lo que el presentador, David Broncano le insistía. ‘'Sé que todo está muy bien porque no me preocupo. Mi gestor y mi madre lo controlan’’, continuaba confesando para revelar que cuando algo le gusta, llama a su madre y consulta con ella.

En lo referente al sexo también se mostró sincera: ‘’yo para los números soy muy mala’’, decía en lo referente al sistema de puntuación. ‘’Unas seis, siete’’, terminaba confesando sobre las relaciones que ha mantenido en los 30 días añadiendo que es una cifra mala y que podría obtener un número mayor pero el mercado está muy difícil y ella es selectiva y exigente.