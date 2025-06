"Tu cara me suena" une a Isabel Pantoja y Kiko Rivera, mientras Melani vuelve a arrasar

La última gala de “Tu cara me suena” fue un revoltijo de emoción y talento que casi no cabe en pantalla. Por un lado, apareció Isabel Pantoja en versión imaginaria gracias a una inspirada interpretación de Yenesi, que se reencontró simbólicamente con Kiko Rivera (encarnado por Goyo Jiménez). Fue un instante de nostalgia y cariño compartido que respiró autenticidad. Por otro, Melani García volvió a brillar con fuerza. Su cuarto triunfo de la temporada, esta vez imitando "Zombie" de The Cramberries, afianza su favoritismo con una voz fracturada que erizaba la piel.

Melani no decepciona: después de enmudecer el plató con una Shakira de 18 años en su anterior cumpleaños televisado, este viernes la valenciana elevó a la legibilidad emocional de un himno generacional. Cada matiz en sus gestos y tonos demostró experiencia y madurez, apoyada por un mensaje claro: el poder de la música para conectar.

Gisela también puso la chispa inicial de la noche con “Barbie Girl” de Aqua. Usó un efecto visual para ‘doblarse’ en los dos miembros del grupo, equilibrando el directo con coros en los agudos y un bajo controlado. Fue una actuación divertida, precisa, que despertó sonrisas y elogios del jurado, especialmente de Àngel Llàcer que destacó su firmeza interpretativa.

Mikel Herzog y Leo Rizzi apostaron por una versión del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso para su versión Tiny Desk viral. Aunque su imitación fue acertada en voz y actitud, no sólo el jurado les negó la dosis esperada de puntos, también el público dejó claro que no fue su número favorito. Aun así, su entrega fue un ejemplo de valentía continental.

También hubo reencuentros más allá de los familiares ficticios. Manu Baqueiro se subió al escenario junto a Carol Rovira para recrear el dúo de Juanes y Mon Laferte con "Amárrame". La química escénica entre ambos sumó puntos al número, aunque fue Rovira quien llevó el peso vocal y gestual de la actuación. A Baqueiro se le vio cómodo, aunque algo contenido, como si el traje de suegro de ficción le quedara más a medida que el de rockero latino. Aun así, su implicación emociona, y su compañerismo fue recompensado cuando Melani le cedió el premio benéfico de la noche. Una muestra más de que en este plató, además de notas y maquillaje, hay corazón.

Quien siempre busca lo inesperado es Goyo Jiménez, que cantó “El Mambo” de Kiko Riveradentro de una piscina hinchable. Fue un momento humorístico y arriesgado, aunque no libre de tropiezos, porque se le olvidó parte de la letra y su voz resultó algo plana. Aun así, el hecho de presentarse con tanta energía le ganó simpatía y cierta admiración.

Ana Guerra sorprendió emocionalmente. Llegó acompañada de su marido Víctor Elías para interpretar «Amores extraños» de Laura Pausini. Su confesión de amor en directo, natural y sin florituras, derivó en un abrazo sincero que envolvió al plató y mostró su lado más humano, siendo un oasis de ternura en medio del espectáculo.

Esperansa Grasia, entrenada por la propia Ku Minerva antes del show, cantó “Estoy llorando por ti” demostró que crece semana a semana. Su seguridad ante el micrófono y movimiento corporal le consolidaron como una participante sólida y trabajada.

Yenesi vivió un momento muy especial al imitar a Isabel Pantoja, y hacerlo junto a Goyo en un guiño a la relación madre e hijo. Fue un ejercicio de interpretación delicado, sin virtuosismos excesivos, pero lleno de respeto. La condena previa por un comentario desafortunado quedó atrás para darle paso a una actuación cargada de sentido y reconocimiento a su talento.

Bertín Osborne cerró el turno con «Right Here Waiting» de Richard Marx. Su interpretación fue sencilla, íntima, con errores de pronunciación que el jurado no obligó a corregir. Àngel Llàcer reconoció la sinceridad y el corazón en su actuación por encima de la perfección técnica.

El reparto de puntos acabó consolidando a Melani en lo alto, con 24 puntos, seguida de cerca por Ana Guerra y Gisela. El podio de la gala quedó listo y el escalafón general se mantiene competido, garantizando tensión hasta la última gala.

Fue una noche ecléctica, emocionante y atrevida. “Tu cara me suena” demostró que puede ser espectáculo, tributo, confesionario y pista de baile al mismo tiempo. Ahora solo nos queda estar atentos al próximo giro, porque si esta gala fue una sorpresa tras otra, ¿qué será lo siguiente?

Antes de cerrar la gala, el siempre esperado momento del pulsador repartió las cartas de la próxima entrega con varios giros simpáticos. Bertín Osborne tendrá que ponerse en la piel de Bradley Cooper y contará con un refuerzo invitado para completar el dúo que formará junto a Lady Gaga. El humor no faltó cuando amagó con ser él mismo quien imitara a la diva estadounidense. Por su parte, Ana Guerra le robó a Esperansa Grasia el personaje de Gloria Estefan, lo que llevó a la tiktoker a contraatacar, quitándole a Manu Baqueiro la imitación de Bad Bunny. El azar le reservó a este último un nuevo reto: convertirse en Paulina Rubio. Con ese cruce de personajes, la gala que viene promete un cóctel inverosímil de voces, ritmos y ocurrencias.